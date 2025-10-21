Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Patty Grisales ingresó al Top 9 de MasterChef Celebrity 2025: cinco participantes van a eliminación

Patricia Grisales ahora es de las mejores 9 celebridades de MasterChef Celebrity 2025 y se salvó de la temida eliminación.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Patty Grisales
Patty Grisales ingresó al Top 9 de MasterChef Celebrity 2025 | Foto del Canal RCN.

La actriz Patty Grisales lo logró: ingresó al selecto Top 9 de MasterChef Celebrity 2025. Esto lo logró al ganar el reto de salvación.

Después de dos restos por equipos en los que Patty tuvo altercados con Valentina Taguado, la actriz salió victoriosa y aseguró una semana más en la producción culinaria del Canal RCN.

¿Quiénes destacaron en el reto de salvación rumbo al Top 9 de MasterChef Celebrity?

El reto de salvación consistió en preparar dos platos fuertes en los que debía resaltar la proteína de salmón. Gracias a su sazón y la presentación, Patty Grisales fue elegida por los chefs Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch.

No obstante, antes de conocerse que Grisales pasó al Top 9 se hizo una mención especial, ya que el humorista Pichingo, quien es muy buen amigo de la actriz, también cocinó bien.

Pichingo, Patty Grisales
A Pichingo y Patty Grisales les fue en la salvación rumbo al Top 9 | Foto del Canal RCN.

Aunque la presentadora Claudia Bahamón expresó la posibilidad de que ambos ganaran, los jueces dijeron que no se podía porque los dos platos de Patty estuvieron mejores y, por ende, no a la par con su compañero.

¿Cómo reaccionó Patty Grisales al ingresar el Top 9 de MasterChef Celebrity 2025?

En encargado de decir que Patty se salvó y entró al Top 9 de MasterChef Celebrity fue Jorge Rausch. Tan pronto recibió la noticia, 'la mamá de la sazón' saltó de la emoción, abrazó a Pichingo y fue aplaudida por todos en la producción.

La presentadora Claudia Bahamón también abrazó a la actriz y le manifestó que la decisión la puso muy feliz, debido a que en esta oportunidad la artista mostró algo diferente en su emplatado.

Patty Grisales, Claudia Bahamón
Claudia Bahamón felicitó a Patty Grisales | Foto del Canal RCN.

"Ver que ya finalmente puedes llegar al Top 9 con una gran presentación, quiero decirte que te felicito", dijo Bahamón a Grisales.

Por su parte, Patty expresó que está aprendiendo poco a poco y sentenció a sus demás compañeros de MasterChef.

¿Quiénes están en el Top 9 y quiénes van a eliminación en MasterChef Celebrity?

Así las cosas, cinco celebridades ya son parte del Top 9: Violeta, Alejandra, Ricardo, Carolina y Patty. Entonces, Pichingo, Raúl, Valentina, Luis Fernando y Michelle se van a enfrentar en un reto de eliminación para entrar al prestigioso grupo.

