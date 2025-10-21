Jorge Rausch regaña a Ricardo Vesga y lo llama "ridículo" rumbo al Top 9 de MasterChef Celebrity

Arrancó un nuevo capítulo en MasterChef Celebrity, 10 años, en el que la emoción estuvo latente porque se descubrió quiénes pasaban al Top 9 tras un reto de equipos en el que los participantes les cocinaron a las producciones del Canal RCN.

El actor Ricardo Vesga hizo equipo con Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila, dos de las celebridades más destacadas de esta temporada. Sin embargo, se trató de una dualidad porque Bergonzi ha dicho que Vesga no merece seguir en la competencia.

¿Por qué Jorge Rausch le dijo "ridículo" a Ricardo Vesga en MasterChef Celebrity?

Antes de darse el veredicto final, Ricardo, Violeta y Alejandra hablaron. El actor dio una opinión que desató que el chef Jorge Rausch lo tildara de "ridículo".

Ricardo Vesga entregando comida a las producciones | Foto del Canal RCN.

Sucedió que Violeta comentó que ella le exigió mucho a Ricardo para poder cumplir con la preparación de tamales y el artista lo aceptó.

"Ahora entiendo a la gente que trabaja conmigo, les ofrezco disculpas", fue la retroalimentación de Vesga.

En ese momento, se involucró el chef Rausch debido a que expresó que no fuese "ridículo" dando ese tipo de argumentos que no vienen al caso.

"No, no sea ridículo. ¿Cómo va a pedir disculpas por presionar y tratar que las cosas salgan bien?", dijo Jorge Rausch.

En efecto, el actor lo aceptó y el equipo trabajó bien, aunque tuvieron discusiones.

¿Cómo Violeta, Alejandra y Ricardo ingresaron al Top 9 de MasterChef Celebrity 2025?

Gracias al trabajo en conjunto, Violeta Bergonzi, Alejandra Ávila y Ricardo Vesga entraron al Top 9, tras la decisión de las producciones del Canal RCN, debido a que tuvieron la calificación más alta, que fue de 8.5.

"Se metió Richi a los 9", expresó Nicolás de Zubiría.

Con todo y subestimación, Ricardo Vesga ahora hace parte del prestigioso grupo del Top 9 de MasterChef Celebrity 2025, al lado de Violeta, Alejandra y Carolina Sabino.

Violeta Bergonzi, Ricardo Vesga y Alejandra Ávila en el Top 9 | Foto del Canal RCN.

El resultado fue un total giro, pues Violeta literalmente lo salvó aun diciendo que el actor no debería continuar en la gran cocina.

"Ni siquiera yo me lo creo", indicó Ricardo Vesga.

Claudia Bahamón terminó diciendo que por lo general en el reto con las producciones del Canal RCN preparan arepas o empanadas y ellos se aventuraron a hacer un tamal, lo que les aseguró la victoria.

