La Barbie colombiana filtra chats privados y rompe amistad con Marcela Reyes: esta es la razón

La Barbie colombiana sacó a la luz el motivo por el que decidió no ser más amiga de Marcela Reyes.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Marcela Reyes
La Barbie colombiana filtra chats privados y rompe amistad con Marcela Reyes | Foto del Canal RCN y Freepik.

La influenciadora Tatiana Murillo, conocida en redes sociales como La Barbie colombiana, decidió sacar a la luz el motivo por el que dejó de ser amiga de Marcela Reyes.

A través de diferentes historias en Instagram, la creadora de contenido destapó que Marcela Reyes prefirió lo comercial por encima de una amistad. En ese sentido, tildó a la DJ de desleal y otras características; de hecho, hasta subió capturas de pantalla de un chat.

¿Por qué La Barbie colombiana le terminó la amistad a Marcela Reyes?

De acuerdo con Tatiana, ella recomendó una empresa de eventos que, al parecer, no está actuando bien y Marcela Reyes también lo sabría. Entonces, descubrió la deslealtad de su ahora examiga. A la hora de hacerle reclamo, la respuesta de la DJ la derrumbó.

"Mi amistad siempre fue sincera, pero sobre todo leal, me tocó enfrentar el mundo por defenderte, pero no me importó porque para mí una amiga es una hermana... En cambio, tú canjeaste la mía por publicidad. Para mí cualquier cosa en negociable, menos la deslealtad", escribió La Barbie colombiana.

En la captura del chat se ve que Marcela Reyes le respondió que a veces la vida pide tomar decisiones en donde deja a un lado el corazón y aplica lo práctico.

Marcela Reyes
Todo parece ser que La Barbie colombiana dejó la amistad con Marcela Reyes | Foto el Canal RCN.

En efecto, Tatiana contestó que le quedó claro que para la artista cualquier cosa va por encima de sus amigas.

"No me interesa una amistad conveniente, yo merezco en mi vida gente firme como yo", apostilló.

¿Hubo infidelidad en la amistad de La Barbie colombiana y Marcela Reyes?

Aunque no está especificado qué pasó, luego La Barbie hizo más revelaciones. Por ejemplo, comentó que, al parecer, en la empresa de eventos había una mujer que se habría involucrado con su excompañero sentimental y su ahora examiga tendría conocimiento de ello, razón por la que quedó sorprendida.

La Barbie colombiana subió diferentes videos con reflexiones incluidas, una de ellas dice que hay que predicar con lo que se hace y es necesario tomarse las cosas de manera personal porque la gente sabe lo que hace. Falta por esperar qué más sale a la luz de esta polémica.

