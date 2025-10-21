Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
IA crea video viral de Yina Calderón y Andrea Valdiri besándose: "Es una belleza"

La IA logró lo imposible: mostrar a Andrea Valdiri y Yina Calderón juntas derrochando amor por montones.

Las redes sociales no perdonan y todavía los nombres de la bailarina Andrea Valdiri y la empresaria Yina Calderón son tendencia en redes sociales tras protagonizar un mínimo enfrentamiento de boxeo.

Andrea Valdiri habló con el Canal RCN, dijo que espera que Yina Calderón no vuelva a mencionarla y viceversa. Sin embargo, se mantiene el debate en las plataformas digitales y los seguidores de cada una las defienden.

¿Cómo es el video viral de Yina Calderón y Andrea Valdiri besándose?

Se viralizó un video que rompió todos los esquemas. La inteligencia artificial (IA) hoy en día puede hacer de todo un poco, así que mostró muy cercanas a Andrea Valdiri y Yina Calderón, algo que en la vida real no se ha visto.

La IA creó un video que tiene múltiples interacciones, ya que logró hacer como si Yina y Andrea se estuviesen dando un beso. Por obvias razones, las mayorías de reacciones son risas.

La imagen que tomó la herramienta tecnológica fue cuando la empresaria y la bailarina se encontraron un día antes del enfrentamiento de boxeo, exactamente para pesarse.

Entonces, en el clip se encuentra Yina Calderón con un vestido de gala y Andrea Valdiri con un vestido de playa. La IA no solo logró la cercanía entre las influenciadoras, también se puede denotar que se abrazan entre sí.

"Esa IA, si es una belleza, vemos lo que queremos que los demás vean", escribió un internauta.

Sin más detalles, a continuación el viral video:

 

¿Qué seguirá en las vidas de Andrea Valdiri y Yina Calderón?

Después del enfrentamiento entre Yina y Andrea, la polémica se puso latente debido a que la empresaria decidió abandonar el evento.

Mientras que Calderón sintió que cumplió con su cometido de que hablen de ella, Valdiri manifestó sentir pena con el país porque, independientemente de lo que sea, habían prometido un show en el ring.

Las cosas ya están hechas y lo que sí se puede decir es que la rivalidad entre las influencers se mantiene, aunque Andrea Valdiri remarcó que para ella todo queda en el pasado y espera no volver a encontrarse a Yina Calderón.

Por lo pronto, la polémica empresaria de fajas se va del país para un reality en República Dominicana.

