Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Andrea Valdiri reveló todos los beneficios que ha obtenido tras Stream Fighters 4

Andrea Valdiri no solo se llevó la victoria en el ring de Stream Fighters 4, sino también fuera de él: estos son los beneficios que obtuvo.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así cambió la vida de Andrea Valdiri después de triunfar en Stream Fighters 4
Andrea Valdiri revela los sorprendentes beneficios que obtuvo tras Stream Fighters 4. (Foto Canal RCN).

La barranquillera Andrea Valdiri logró no solo llevarse la victoria en Stream Fighters 4 tras vencer en tan solo 10 segundos a Yina Calderón, sino que también logró varios beneficios que hoy considera espectaculares.

Artículos relacionados

¿Cuáles fueron los beneficios que obtuvo Andrea Valdiri tras vencer a Yina en Stream Fighters 4?

Tres días después de coronarse como ganadora de su enfrentamiento contra Yina Calderón en el Stream Fighters 4, Andrea Valdiri reapareció en sus redes sociales con varios anuncios que emocionaron a sus seguidores.

Andrea Valdiri rompe el silencio después de Stream Fighters con importante revelación
Tras su triunfo en Stream Fighters, Andrea Valdiri vuelve a redes con gran noticia. (Foto Canal RCN).

En un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram donde acumula una gran cantidad de seguidores, la barranquillera reveló todos los beneficios que ha obtenido tras su victoria. Aseguró que, después del evento, se le habían abierto muchas puertas en el ámbito laboral que no podía creer.

Artículos relacionados

Valdiri comentó que habían surgido negocios “exquisitos”, sin dar mayores detalles, y además celebró el crecimiento de su comunidad digital: sus seguidores casi alcanzan los 10 millones y su alcance en Instagram se mantiene en cerca de 5 millones de vistas por historia.

“Yo no sabía que este evento abría tanto las puertas y oportunidades, te lo juro, de negocios exquisitos. O sea, yo quedé loca. Mira, las historias a uno le aumentan un montón, quedan como en 5 millones de vistas, los contratos es una cosa loca”, expresó.

Por último, la creadora de contenido reflexionó sobre lo ocurrido en el ring tras la renuncia de Yina Calderón, asegurando que, aunque las cosas no salieron como se esperaba, confía en que vendrán oportunidades mejores.

Artículos relacionados

“De pronto la oportunidad no era esta, pero la de más adelante es una vaina espectacular. Por eso yo siempre he dicho que las oportunidades, Machi, no se pueden desaprovechar”.

¿Cuáles son los planes de Andrea Valdiri tras su victoria en Stream Fighters 4?

Andrea Valdiri mencionó que, de ahora en adelante, además de aprovechar las nuevas oportunidades que se le han presentado, sorprenderá con el lanzamiento de un documental en el que registró todo su proceso, entrenamientos y sacrificios para cumplir con lo pactado con Yina Calderón y lograr que su enfrentamiento en el ring de boxeo se llevara a cabo.

Yina Calderón se retiró de la pelea por miedo y no por inteligencia
Video expone a Yina Calderón y revelaría la razón de no pelear contra Valdiri. (Foto: Canal RCN)

Aunque el combate no duró lo previsto y la actitud de Yina Calderón dejó impactados a asistentes, usuarios y organizadores, Valdiri continúa enfocada en la creación de contenido.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Así fue el especial regalo que Manelyk le dio a Karina García antes de su pelea Karina García

Karina García presumió el especial regalo que le hizo Manelyk previo al Stream Fighters 4

Karina García presumió el llamativo regalo que le dio Manelyk González previo a Stream Fighters 4.

Andrea Valdiri rompe el silencio después de Stream Fighters con importante revelación Andrea Valdiri

Andrea Valdiri reapareció en sus redes tras Stream Fighters con importante anuncio

Andrea Valdiri reapareció días después de su polémico enfrentamiento con Yina Calderón, y tiene importante anuncio.

Juliana Calderón destapa su verdad sobre lo sucedido con La Jesuu en Stream Fighters 4 Juliana Calderón

Juliana Calderón habla sin filtros del altercado con La Jesuu en los camerinos de Stream Fighters 4

Juliana Calderón contó su versión de lo que ocurrió con La Jesuu en los camerinos del Stream Fighters 4.

Lo más superlike

Patty Grisales MasterChef Celebrity Colombia

Patty Grisales ingresó al Top 9 de MasterChef Celebrity 2025: cinco participantes van a eliminación

Patricia Grisales ahora es de las mejores 9 celebridades de MasterChef Celebrity 2025 y se salvó de la temida eliminación.

J Balvin revela cautivador a foto J Balvin

J Balvin revela por qué se alejó de Valentina Ferrer cuando ella quedó embarazada

Reconocido actor causa preocupación tras fotos filtradas en condición de calle: esto se sabe Talento internacional

Reconocido actor causa preocupación tras fotos filtradas en condición de calle: esto se sabe

Ideas de maquillaje para Halloween Halloween

Ideas de maquillaje para Halloween; aquí algunos tutoriales

Belinda actúa en el escenario frente al Ayuntamiento de París durante el desfile de L'Oréal Paris. Belinda

Belinda rompió en llanto en pleno concierto, ¿cuál fue la razón?