Andrea Valdiri reveló todos los beneficios que ha obtenido tras Stream Fighters 4

La barranquillera Andrea Valdiri logró no solo llevarse la victoria en Stream Fighters 4 tras vencer en tan solo 10 segundos a Yina Calderón, sino que también logró varios beneficios que hoy considera espectaculares.

Artículos relacionados Karina García El gesto de Altafulla con Karina García tras su enfrentamiento que causó revuelo

¿Cuáles fueron los beneficios que obtuvo Andrea Valdiri tras vencer a Yina en Stream Fighters 4?

Tres días después de coronarse como ganadora de su enfrentamiento contra Yina Calderón en el Stream Fighters 4, Andrea Valdiri reapareció en sus redes sociales con varios anuncios que emocionaron a sus seguidores.

Tras su triunfo en Stream Fighters, Andrea Valdiri vuelve a redes con gran noticia. (Foto Canal RCN).

En un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram donde acumula una gran cantidad de seguidores, la barranquillera reveló todos los beneficios que ha obtenido tras su victoria. Aseguró que, después del evento, se le habían abierto muchas puertas en el ámbito laboral que no podía creer.

Artículos relacionados Yina Calderón Se filtra video de lo que pasó en camerinos tras renuncia de Yina Calderón de Stream Fighters

Valdiri comentó que habían surgido negocios “exquisitos”, sin dar mayores detalles, y además celebró el crecimiento de su comunidad digital: sus seguidores casi alcanzan los 10 millones y su alcance en Instagram se mantiene en cerca de 5 millones de vistas por historia.

“Yo no sabía que este evento abría tanto las puertas y oportunidades, te lo juro, de negocios exquisitos. O sea, yo quedé loca. Mira, las historias a uno le aumentan un montón, quedan como en 5 millones de vistas, los contratos es una cosa loca”, expresó.

Por último, la creadora de contenido reflexionó sobre lo ocurrido en el ring tras la renuncia de Yina Calderón, asegurando que, aunque las cosas no salieron como se esperaba, confía en que vendrán oportunidades mejores.

Artículos relacionados Juliana Calderón Juliana Calderón aclaró si Westcol emprendió acciones legales contra su hermana

“De pronto la oportunidad no era esta, pero la de más adelante es una vaina espectacular. Por eso yo siempre he dicho que las oportunidades, Machi, no se pueden desaprovechar”.

¿Cuáles son los planes de Andrea Valdiri tras su victoria en Stream Fighters 4?

Andrea Valdiri mencionó que, de ahora en adelante, además de aprovechar las nuevas oportunidades que se le han presentado, sorprenderá con el lanzamiento de un documental en el que registró todo su proceso, entrenamientos y sacrificios para cumplir con lo pactado con Yina Calderón y lograr que su enfrentamiento en el ring de boxeo se llevara a cabo.

Video expone a Yina Calderón y revelaría la razón de no pelear contra Valdiri. (Foto: Canal RCN)

Aunque el combate no duró lo previsto y la actitud de Yina Calderón dejó impactados a asistentes, usuarios y organizadores, Valdiri continúa enfocada en la creación de contenido.