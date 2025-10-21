Karina García respondió a la publicación de Karely Ruiz: "Ya ganaste ¿Qué más quieres?"

Después del enfrentamiento entre Karina García y Karely Ruiz en Stream Fighters 4, ambas creadoras de contenido siguieron dando de qué hablar, pero esta vez fuera del ring.

En redes sociales, Karina rompió el silencio para responder a una acción que la hizo sentir mal emocionalmente, pues Karely habría compartido una fotografía dentro del ring en la que se puede ver la celulitis en las piernas de Karina, lo que generó incomodidad.

Artículos relacionados Karina García Karina García promete revelar detalles inéditos tras su pelea con Karely Ruiz

¿Qué dijo Karina García tras la polémica publicación?

Karina decidió no quedarse callada y usó su cuenta para enviar un mensaje contundente sobre amor propio, respeto y sororidad entre mujeres, a través de sus historias, escribió: “Sí, tengo celulitis y he luchado mucho por eliminarla. Soy mamá y mujer, no somos perfectas”. Su declaración se viralizó rápidamente, recibiendo cientos de mensajes de apoyo y admiración.

Su opinión fue aplaudida por sus seguidoras, y solo se interpretó como una respuesta directa a la situación con Karely Ruiz, sino también como una defensa de la autenticidad y la autoaceptación.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocido actor causa preocupación tras fotos filtradas en condición de calle: esto se sabe

¿Cómo reaccionó el público ante la publicación eliminada?

En su respuesta, Karina aclaró que nunca ha hablado mal de Karely, al contrario, la felicitó por su victoria y celebró su desempeño en el evento, y aunque Karely Ruiz no se ha pronunciado oficialmente sobre el tema, se supo que eliminó la imagen poco después de haberla publicado, sin embargo, varios seguidores alcanzaron a verla y la viralizaron.

“Entre mujeres no debemos faltarnos al respeto”

Artículos relacionados Influencers La Barbie colombiana filtra chats privados y rompe amistad con Marcela Reyes: esta es la razón

¿Qué representa este mensaje de Karina García para sus seguidoras?

Algunos defendieron a la mexicana, afirmando que probablemente no hubo mala intención, mientras que otros consideraron que la publicación fue una provocación innecesaria, sobre todo después del respeto que Karina había mostrado tras el combate.

Más allá de la controversia, las palabras de Karina García se transformaron en una poderosa reflexión sobre el valor de aceptar el propio cuerpo, con sus procesos y cicatrices.