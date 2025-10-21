Karina García promete revelar detalles inéditos tras su pelea con Karely Ruiz

El enfrentamiento entre Karina García y Karely Ruiz en Stream Fighters 4 fue, sin duda, uno de los más esperados de la noche, pues ambas creadoras de contenido protagonizaron un duelo que mantuvo a los espectadores emocionados.

¿Qué dijo Karina García después del combate?

Luego de su participación en el evento, Karina compartió en redes sociales un mensaje que conmovió a sus fanáticos, sin hacer mención directa a su derrota, la influencer publicó palabras de gratitud hacia su equipo y especialmente hacia su entrenador, destacando que todo el proceso fue una experiencia de crecimiento personal.

En su mensaje, Karina mencionó que en los próximos días planea contar con más detalle los momentos más difíciles de su preparación para la competencia, revelando que no todo fue físico, sino también emocional y mental, y también prometió mostrar parte del detrás de cámaras de su entrenamiento, desde los primeros ensayos hasta el día del evento.

¿La preparación de Karina García estuvo marcada por momentos personales difíciles?

La participación de Karina en Stream Fighters 4 coincidió con una etapa personal compleja, pues según se ha comentado en redes, su ruptura con Altafulla ocurrió mientras se encontraba en pleno proceso de entrenamiento, y aunque ella no ha confirmado los rumores, muchos seguidores han asociado parte de su mensaje postcombate con esa experiencia.

Karina García y Karely Ruiz protagonizaron uno de los enfrentamientos más esperados de Stream Fighters 4. /Canal RCN

Su entrenador, quien también se pronunció tras la pelea, expresó que se siente orgulloso de ella y resaltó su carácter: “Demostró que no solo es una mujer delicada, sino también valiente, disciplinada y frentera. No ganó el cinturón, pero ganó el respeto de todos”.

¿Qué sigue para Karina García después de Stream Fighters 4?

Aunque no se llevó la victoria, Karina García se consolidó como una de las figuras más comentadas del evento, su entrega, su resistencia y la conexión con el público dejaron claro que su paso por Stream Fighters fue más que una competencia.

Karina García prometió contar los detalles inéditos de su preparación antes de enfrentar a Karely Ruiz en Stream Fighters 4. Foto | Canal RCN.

La influencer prometió seguir compartiendo detalles de su preparación y las lecciones que aprendió en el camino, generando gran expectativa entre sus seguidores, quienes esperan conocer la historia completa detrás de su paso por el ring.