Aída Victoria Merlano compartió en redes cómo luce tras su separación con Juan David Tejada

Aída Victoria Merlano volvió a captar la atención de sus seguidores con una reciente publicación en sus historias de Instagram, donde compartió una fotografía en la que se le ve disfrutando de un día de descanso en traje de baño.

La creadora de contenido dejó entrever que atraviesa un proceso de transformación personal en el que ha aprendido a priorizarse, sanar y reencontrarse consigo misma tras varios meses marcados por cambios importantes en su vida.

Artículos relacionados Melissa Gate Melissa Gate hizo dura confesión tras la renuncia de Yina Calderón en Stream Fighters

¿Cómo ha sido el proceso de Aida Victoria después de su separación?

Desde el nacimiento de su hijo Emiliano, la influenciadora ha compartido con sus seguidores los altibajos de su etapa de maternidad, mostrando la disciplina y constancia que ha mantenido para recuperar su bienestar físico y emocional.

Sin embargo, su proceso no se ha limitado únicamente a lo estético, Aída ha sido enfática en que su mayor transformación ha ocurrido desde adentro, encontrando un nuevo significado en el amor propio y en su papel como madre.

Tras su separación de Juan David Tejada, padre de su hijo Emiliano y con quien sostuvo una relación pública, ha optado por llevar su vida personal con más reserva, y aunque no dio detalles sobre las razones que llevaron al fin de la relación, sí expresó que fue un proceso que vivió en silencio, con madurez y respeto, priorizando la estabilidad emocional de su hijo.

Artículos relacionados Yina Calderón Se filtra video de lo que pasó en camerinos tras renuncia de Yina Calderón de Stream Fighters

¿Qué dijo Juan David Tejada sobre la ruptura?

Por su parte, Juan David Tejada también se pronunció oficialmente en redes sociales, confirmando el fin de su relación dejando claro que no hubo conflictos entre ellos.

Aida Victoria atraviesa un proceso de transformación tras su separación y la llegada de su hijo Emiliano. (Foto: Canal RCN)

En medio de rumores sobre un posible nuevo romance, el empresario aclaró que mantiene una amistad con la empresaria Elizabeth López, desmintiendo cualquier tipo de vínculo sentimental, y en una entrevista reciente, también comentó que tanto su familia como la de Aida han manejado la situación con respeto y comprensión.

Artículos relacionados Camilo Trujillo Camilo Trujillo ya no oculta su amor por Daniela Lerc: así se muestran en redes

¿Qué representa esta nueva etapa para Aída Victoria?

Las publicaciones de Aída, reflejan una etapa de introspección y empoderamiento, pues ahora está más enfocada en su bienestar y en el crecimiento de su hijo, y parece haber encontrado equilibrio entre su rol como madre, su carrera como creadora de contenido y su proceso de sanación emocional.

Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano priorizan la crianza de su hijo / (Foto de Freepik)

Su mensaje visual, más allá de la estética, es un recordatorio para sus seguidores sobre los nuevos comienzos y la forma de abrazarse a uno mismo después de superar un momento crítico.