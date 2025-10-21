Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aída Victoria Merlano compartió en redes cómo luce tras su separación con Juan David Tejada

Aida Victoria Merlano sorprendió con una publicación en la que deja ver que está viviendo un proceso de amor propio, paz interior y sanación.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Los adorables rollitos del hijo de Aida Victoria Merlano
Aida Victoria Merlano mostró cuánto ha crecido su hijo. (Foto: Canal RCN)

Aída Victoria Merlano volvió a captar la atención de sus seguidores con una reciente publicación en sus historias de Instagram, donde compartió una fotografía en la que se le ve disfrutando de un día de descanso en traje de baño.

La creadora de contenido dejó entrever que atraviesa un proceso de transformación personal en el que ha aprendido a priorizarse, sanar y reencontrarse consigo misma tras varios meses marcados por cambios importantes en su vida.

¿Cómo ha sido el proceso de Aida Victoria después de su separación?

Desde el nacimiento de su hijo Emiliano, la influenciadora ha compartido con sus seguidores los altibajos de su etapa de maternidad, mostrando la disciplina y constancia que ha mantenido para recuperar su bienestar físico y emocional.

Sin embargo, su proceso no se ha limitado únicamente a lo estético, Aída ha sido enfática en que su mayor transformación ha ocurrido desde adentro, encontrando un nuevo significado en el amor propio y en su papel como madre.

Tras su separación de Juan David Tejada, padre de su hijo Emiliano y con quien sostuvo una relación pública, ha optado por llevar su vida personal con más reserva, y aunque no dio detalles sobre las razones que llevaron al fin de la relación, sí expresó que fue un proceso que vivió en silencio, con madurez y respeto, priorizando la estabilidad emocional de su hijo.

¿Qué dijo Juan David Tejada sobre la ruptura?

Por su parte, Juan David Tejada también se pronunció oficialmente en redes sociales, confirmando el fin de su relación dejando claro que no hubo conflictos entre ellos.

Aida Victoria atraviesa un proceso de transformación tras su separación y la llegada de su hijo Emiliano.
Aida Victoria atraviesa un proceso de transformación tras su separación y la llegada de su hijo Emiliano. (Foto: Canal RCN)

En medio de rumores sobre un posible nuevo romance, el empresario aclaró que mantiene una amistad con la empresaria Elizabeth López, desmintiendo cualquier tipo de vínculo sentimental, y en una entrevista reciente, también comentó que tanto su familia como la de Aida han manejado la situación con respeto y comprensión.

¿Qué representa esta nueva etapa para Aída Victoria?

Las publicaciones de Aída, reflejan una etapa de introspección y empoderamiento, pues ahora está más enfocada en su bienestar y en el crecimiento de su hijo, y parece haber encontrado equilibrio entre su rol como madre, su carrera como creadora de contenido y su proceso de sanación emocional.

¿Cómo es la relación actual entre Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano?
Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano priorizan la crianza de su hijo / (Foto de Freepik)

Su mensaje visual, más allá de la estética, es un recordatorio para sus seguidores sobre los nuevos comienzos y la forma de abrazarse a uno mismo después de superar un momento crítico.

