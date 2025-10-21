Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Melissa Gate hizo dura confesión tras la renuncia de Yina Calderón en Stream Fighters

Melissa Gate no dudó en pronunciarse sobre lo sucedido el pasado 18 de octubre en Stream Fighters.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yina Calderón y Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 2025.
La respuesta de Melissa Gate tras la renuncia de Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

La polémica decisión de Yina Calderón de renunciar a su enfrentamiento contra Andrea Valdiri,generó una ola de reacciones entre los internautas, quienes rechazaron duramente el hecho de que hubiese optado por no continuar el duelo.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Melissa Gate, tras la renuncia de Yina Calderón en Stream Fighters?

Horas después de que se hiciera tendencia la renuncia, la misma Yina apareció en sus redes sociales burlándose del extenso encuentro que tuvo con Valdiri, cuando en realidad pasaron tan solo unos segundos de p3lea cuando ella anunció frente a cientos de asistente que quería retirarse.

Artículos relacionados

Además, dio a entender horas más tarde, que, contrario a lo que muchos creían, ella logró cumplir con su objetivo en Stream Fighters, pues al final lo que buscaba era tener la atención y estar en el centro de la polémica.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la reacción de Melissa Gate tras la renuncia de Yina Calderón?

Frente a las controversiales declaraciones de la empresaria de fajas, Melissa Gate, quien había hecho las paces con ella durante su participación en La casa de los famosos Colombia, expresó su arrepentimiento por la cercanía que surgió entre las dos, aun cuando su relación al principio fue bastante complicada.

Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 2025.
Esto dijo Melissa Gate sobre la renuncia de Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

"Me arrepiento de haberle hablado siquiera hablado de manera decente", fueron las palabras que la antioqueña expresó para dejar claro su desaprobación contra lo que hizo en el evento.

¿Qué dijo Melissa Gate sobre la renuncia de Yina Calderón en Stream Fighters?

Así mismo, la exparticipante y finalista del reality de convivencia, hizo énfasis en que Yina solo es una mujer valiente cuando se encuentra detrás de una pantalla.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Melissa Gate hizo confesión sobre Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

"Apenas se ve acorralada quiere ser tu amiga, pero si necesita sonar, vuelve y te at4ca, lo de ella no es el show, lo de ella es ser la burla de Colombia, me disfruté cada puñ0 que te dieron", dijo la influencer en una publicación en su cuenta de Instagram.

Con estas recientes declaraciones, Melissa dejó claro que en sus planes no está volver a tener algún tipo de cercanía con Calderón, pues fue bastante contundente en expresar lo que siente por esta mujer.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Juliana Calderón destapa su verdad sobre lo sucedido con La Jesuu en Stream Fighters 4 Juliana Calderón

Juliana Calderón habla sin filtros del altercado con La Jesuu en los camerinos de Stream Fighters 4

Juliana Calderón contó su versión de lo que ocurrió con La Jesuu en los camerinos del Stream Fighters 4.

Karina García responde a críticas Karina García

Karina García respondió a la publicación de Karely Ruiz: "Ya ganaste ¿Qué más quieres?"

Karina García reaccionó con un mensaje de respeto y sororidad tras una foto compartida por Karely Ruiz que generó controversia.

Marcela Reyes Influencers

La Barbie colombiana filtra chats privados y rompe amistad con Marcela Reyes: esta es la razón

La Barbie colombiana sacó a la luz el motivo por el que decidió no ser más amiga de Marcela Reyes.

Lo más superlike

Javier Gómez, Emiro Navarro La casa de los famosos

Javier Gómez dejó indirecta para Emiro Navarro en su aspiración a La casa de los famosos, ¿qué dijo?

Javier Gómez alborotó a los fans de Emiro Navarro en su presentación para ser parte de La casa de los famosos Colombia 3.

J Balvin revela cautivador a foto J Balvin

J Balvin revela por qué se alejó de Valentina Ferrer cuando ella quedó embarazada

Reconocido actor causa preocupación tras fotos filtradas en condición de calle: esto se sabe Talento internacional

Reconocido actor causa preocupación tras fotos filtradas en condición de calle: esto se sabe

Ideas de maquillaje para Halloween Halloween

Ideas de maquillaje para Halloween; aquí algunos tutoriales

Belinda actúa en el escenario frente al Ayuntamiento de París durante el desfile de L'Oréal Paris. Belinda

Belinda rompió en llanto en pleno concierto, ¿cuál fue la razón?