Melissa Gate hizo dura confesión tras la renuncia de Yina Calderón en Stream Fighters

La polémica decisión de Yina Calderón de renunciar a su enfrentamiento contra Andrea Valdiri,generó una ola de reacciones entre los internautas, quienes rechazaron duramente el hecho de que hubiese optado por no continuar el duelo.

¿Qué dijo Melissa Gate, tras la renuncia de Yina Calderón en Stream Fighters?

Horas después de que se hiciera tendencia la renuncia, la misma Yina apareció en sus redes sociales burlándose del extenso encuentro que tuvo con Valdiri, cuando en realidad pasaron tan solo unos segundos de p3lea cuando ella anunció frente a cientos de asistente que quería retirarse.

Además, dio a entender horas más tarde, que, contrario a lo que muchos creían, ella logró cumplir con su objetivo en Stream Fighters, pues al final lo que buscaba era tener la atención y estar en el centro de la polémica.

¿Cuál fue la reacción de Melissa Gate tras la renuncia de Yina Calderón?

Frente a las controversiales declaraciones de la empresaria de fajas, Melissa Gate, quien había hecho las paces con ella durante su participación en La casa de los famosos Colombia, expresó su arrepentimiento por la cercanía que surgió entre las dos, aun cuando su relación al principio fue bastante complicada.

Esto dijo Melissa Gate sobre la renuncia de Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

"Me arrepiento de haberle hablado siquiera hablado de manera decente", fueron las palabras que la antioqueña expresó para dejar claro su desaprobación contra lo que hizo en el evento.

¿Qué dijo Melissa Gate sobre la renuncia de Yina Calderón en Stream Fighters?

Así mismo, la exparticipante y finalista del reality de convivencia, hizo énfasis en que Yina solo es una mujer valiente cuando se encuentra detrás de una pantalla.

Melissa Gate hizo confesión sobre Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

"Apenas se ve acorralada quiere ser tu amiga, pero si necesita sonar, vuelve y te at4ca, lo de ella no es el show, lo de ella es ser la burla de Colombia, me disfruté cada puñ0 que te dieron", dijo la influencer en una publicación en su cuenta de Instagram.

Con estas recientes declaraciones, Melissa dejó claro que en sus planes no está volver a tener algún tipo de cercanía con Calderón, pues fue bastante contundente en expresar lo que siente por esta mujer.