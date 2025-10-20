Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La respuesta del mánager de Altafulla que desató polémica tras el enfrentamiento de Karina García

Carlos Rueda, mánager de Altafulla, respondió con firmeza a una particular pregunta sobre Karina García y el cantante.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Karina García y Andrés Altafulla en La casa de los famosos Colombia 2025.
Esto dijo Carlos Rueda sobre la relación de Altafulla y Karina. Foto | Canal RCN.

El enfrentamiento que protagonizó Karina Garcíacontra Karely Ruiz en Stream Fighters, sigue siendo tema de conversación en redes sociales, pues recientemente el mánager de Andrés Altafulla dio de qué hablar con su respuesta sobre lo sucedido en el evento.

Artículos relacionados

¿Qué dijo el mánager de Altafulla sobre el enfrentamiento de Karina García en Stream Fighters?

En una reciente dinámica que hizo Carlos Rueda, mánager del cantante colombiano, se mostró abierto a responder todo tipo de preguntas por parte de lo internautas, quienes no perdieron la oportunidad para interrogarlo sobre la participación de Karina en el evento organizado por WestCol.

Artículos relacionados

"Qué mal que Alti no fue a la p3lea, cuando ella si lo acompañó a todo", escribió uno de los usuarios. Rueda, por su parte, no dudó en responder sin filtro a esta persona, para dar a conocer su posición respecto a este tema.

Artículos relacionados

¿Qué respondió Carlos Rueda sobre la ausencia de Altafulla en el enfrentamiento de Karina García?

Frente al constante interés de sus seguidores respecto a la relación que sostuvieron Karina y Altafulla, Carlos no titubeó en afirmar lo siguiente: "mmm qué parte de que terminaron no entiendes mi amor", respondió con firmeza.

Karina García y Andrés Altafulla posan juntos a la cámara.
Mánager de Altafulla se refirió al enfrentamiento de Karina García. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue el gesto de Altafulla que ilusionó a sus fans con una posible reconciliación?

Luego de la participación de Karina García en Stream Fighters, evento en el que resultó derrotada por Karely Ruiz en el ring de boxeo, hubo un gesto del barranquillero que no pudo pasar desapercibido entre los usuarios, y es que en la última publicación de la antioqueña él no dudo en dejar su 'like'.

Como era de esperarse, esta interacción entre la expareja, dejó para muchos abierta la posibilidad de una posible reconciliación, sin embargo, todo corresponde a especulaciones del mismo fandom de ambos famosos.

Karina García y Andrés Altafulla en La casa de los famosos Colombia 2025.
Mánager de Karina García habló sobre Karina y Altafulla. Foto | Canal RCN.

¿Cómo fue el encuentro de Karina García y Karely Ruiz en Stream Fighters?

Tal y como se tenía previsto, ambas influenciadoras hicieron su entrada triunfal al lugar, por un lado, Karina decidió ingresar junto a Yailín 'La Más Viral', mientras que la mexicana estuvo acompañada del rapero 'El Millonario'.

Una vez se dio la señal, ambas competidoras dieron inicio a la p3lea, García con mucha fuerza, mientras Ruiz con un poco más de calma, estrategia que más tarde le permitió ganar ventaja sobre su contrincante, quien ya se encontraba más cansada y terminó siendo derrotada en el tercer y último round.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Daniela Álvarez se quebró en llanto tras hacer sorprendente confesión de su expareja: esto dijo Talento nacional

Daniela Álvarez se quebró en llanto tras hacer sorprendente confesión de su expareja: esto dijo

Daniela Álvarez se lloró al hablar de su expareja Lenard Vanderaa y rompió el silencio sobre rumores en redes sociales.

Karely Ruiz diciendo que quiere ser amiga de Karina García Karely Ruiz

Karely Ruiz sorprendió con una inesperada confesión sobre Karina García: “No hay nada de qué hablar”

Karely Ruiz sorprendió a todos con un comentario sobre Karina García en Stream Fighters que se volvió viral.

Andrea Valdiri y Yina Calderón Andrea Valdiri

Andrea Valdiri fue clara con Yina tras su enfrentamiento: "que saque mi nombre de su boca"

Andrea Valdiri dedicó contundente mensaje a Yina Calderón tras su polémico enfrentamiento en Stream Fighters 4.

Lo más superlike

Hermana de Karol G confesó que se realizó intervención médica. Karol G

Hermana de Karol G sorprendió al revelar cuál es el talento oculto de la familia

Verónica Giraldo compartió un video donde Karol G y su hermana Jessica cantan juntas, mostrando la conexión y el talento que une a las Giraldo.

Famosa pareja del mundo del entretenimiento anunció su ruptura: así lo confirmaron Talento nacional

Famosa pareja del mundo del entretenimiento anunció su ruptura: así lo confirmaron

Raúl Ocampo causó preocupación tras cortada de Valentina Taguado. Valentina Taguado

Raúl Ocampo sufrió un desafortunado incidente tras cortada por parte de Valentina Taguado: esto pasó

Cazzu

Cazzu habría empezado una nueva relación en medio de su disputa legal con Christian Nodal

Michelle Orozco con urticaria Salud

¿Qué es la urticaria, afección que sufre Michelle Orozco?