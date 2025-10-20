La respuesta del mánager de Altafulla que desató polémica tras el enfrentamiento de Karina García

El enfrentamiento que protagonizó Karina Garcíacontra Karely Ruiz en Stream Fighters, sigue siendo tema de conversación en redes sociales, pues recientemente el mánager de Andrés Altafulla dio de qué hablar con su respuesta sobre lo sucedido en el evento.

¿Qué dijo el mánager de Altafulla sobre el enfrentamiento de Karina García en Stream Fighters?

En una reciente dinámica que hizo Carlos Rueda, mánager del cantante colombiano, se mostró abierto a responder todo tipo de preguntas por parte de lo internautas, quienes no perdieron la oportunidad para interrogarlo sobre la participación de Karina en el evento organizado por WestCol.

"Qué mal que Alti no fue a la p3lea, cuando ella si lo acompañó a todo", escribió uno de los usuarios. Rueda, por su parte, no dudó en responder sin filtro a esta persona, para dar a conocer su posición respecto a este tema.

¿Qué respondió Carlos Rueda sobre la ausencia de Altafulla en el enfrentamiento de Karina García?

Frente al constante interés de sus seguidores respecto a la relación que sostuvieron Karina y Altafulla, Carlos no titubeó en afirmar lo siguiente: "mmm qué parte de que terminaron no entiendes mi amor", respondió con firmeza.

Mánager de Altafulla se refirió al enfrentamiento de Karina García. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue el gesto de Altafulla que ilusionó a sus fans con una posible reconciliación?

Luego de la participación de Karina García en Stream Fighters, evento en el que resultó derrotada por Karely Ruiz en el ring de boxeo, hubo un gesto del barranquillero que no pudo pasar desapercibido entre los usuarios, y es que en la última publicación de la antioqueña él no dudo en dejar su 'like'.

Como era de esperarse, esta interacción entre la expareja, dejó para muchos abierta la posibilidad de una posible reconciliación, sin embargo, todo corresponde a especulaciones del mismo fandom de ambos famosos.

Mánager de Karina García habló sobre Karina y Altafulla. Foto | Canal RCN.

¿Cómo fue el encuentro de Karina García y Karely Ruiz en Stream Fighters?

Tal y como se tenía previsto, ambas influenciadoras hicieron su entrada triunfal al lugar, por un lado, Karina decidió ingresar junto a Yailín 'La Más Viral', mientras que la mexicana estuvo acompañada del rapero 'El Millonario'.

Una vez se dio la señal, ambas competidoras dieron inicio a la p3lea, García con mucha fuerza, mientras Ruiz con un poco más de calma, estrategia que más tarde le permitió ganar ventaja sobre su contrincante, quien ya se encontraba más cansada y terminó siendo derrotada en el tercer y último round.