Famosa pareja del mundo del entretenimiento anunció su ruptura: así lo confirmaron

Una de las familias más influyentes en el mundo del circo son los hermanos Gasca, quienes han demostrado en los últimos años sus múltiples habilidades en el campo artístico, en especial por su creativo trabajo como trapecistas, bailarines y acróbatas.

Además, el nombre de uno de los tres hermanos Gasca que más ha acaparado la atención mediática es Juan Cebolla tras confirmar públicamente su ruptura con una reconocida presentadora.

¿Cómo confirmó Juan Cebolla su ruptura con reconocida presentadora?

En los últimos meses, varios internautas generaron múltiples comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse que Juan Cebolla , integrante de los hermanos Gasca, tuvo una relación sentimental con Alejandra Serje.

Juan Cebolla confirmó públicamente su ruptura con Alejandra Serje. | Foto: Freepik

Aunque Juan Cebolla y Alejandra Serje demostraron ser una de las parejas más reconocidas en el mundo del entretenimiento nacional, varios internautas dividieron varias opiniones tras suposiciones de una posible entre ambos a causa de su distanciamiento.

Por esta razón, Juan Cebolla rompió el silencio al revelar en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores que está soltero hace un periodo de tiempo, según le respondió a un seguidor a través de una dinámica de preguntas:

“Oye, a ustedes les gusta, pero como ustedes son mis seguidores, se merecen saber la verdad. Me han preguntado mucho y quiero decirles con toda la honestidad del mundo que sí, estoy soltero. Tomé la decisión de terminar mi relación”, añadió Juan Cebolla.

Por el momento, el trapecista confesó que está atravesando por un importante momento a nivel personal tras continuar con su vida de manera independiente tras su ruptura con Alejandra Serje:

“Física y emocionalmente estoy viviendo uno de los momentos más importantes de mi carrera. Se avecina un sueño que para mí lo es todo. Estoy muy enfocado, en especia por la tranquilidad que siento. Por último, no es estar solo, es ser exclusivo”, señaló Cebolla.

¿Cuánto tiempo duraron Alejandra Serje y Juan Cebolla? | Foto: Freepik

¿Quién es y a qué se dedica Alejandra Serje, expareja de Juan Cebolla?

Es clave mencionar que Alejandra Serje, se ha posicionado como una de las presentadoras más reconocidas del país al demostrar su gran habilidad en la televisión tras su gran desempeño en la locución.

Así también, Alejandra ha demostrado ser una reconocida modelo y creadora de contenido digital, al cautivar con su belleza y demostrar varios acontecimientos de su vida personal a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con casi dos millones de seguidores.