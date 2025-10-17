¿Qué es la urticaria, afección que sufre Michelle Orozco?

La actriz Michelle Orozco reveló a sus miles de fanáticos los meses tan difíciles que ha tenido tras sufrir de urticaria.

Artículos relacionados Influencers Viralizan transmisión en vivo de Baby Demoni antes de morir: la influencer recibía fuertes mensajes

¿Qué es la urticaria?

La urticaria es una afección que se produce en la piel, la cual puede provocar ronchas, picazón y manchas.

"La urticaria puede deberse a muchas situaciones y sustancias, incluidos ciertos alimentos y medicamentos (...) Causa hinchazón en las capas más profundas de la piel, a menudo alrededor de la cara y los labios", se explica en Mayo Clinic.

Además se señala que la mayoría de las veces son inofensivos, pues suelen desaparecer en un día y no dejan marcas duraderas, pero si dura más de seis semanas ya es urticaria crónica.

Se recomienda que siempre que se tenga este tipo de afecciones se recura a un profesional en el área y no automedicarse, pues podría empeorar la situación.

Artículos relacionados Mateo Varela Norma Nivia estalló contra Mateo Varela tras presunta infidelidad suya: así reaccionó la actriz

¿Qué efectos ha tenido Michelle Orozco tras tener urticaria?

La actriz, mostró imágenes de los brotes que ha tenido y señaló que lleva tres meses padeciendo esta afección, la cual le ha provocado problemas para dormir.

"Me despierta la piquiña, me despierto con desespero y ansiedad de verme llena de ronchas por todo lado, la cara y los labios hinchados", escribió.

Contó que ya la han visto varios dermatólogos y le siguen enviando los mismos cuatro antihistamínicos que desde hace más de 2 meses le dejaron de servir.

Asimismo, denunció que conseguir una cita con un alergólogo ha sido imposible, pues las únicas que le dan son para el año siguiente.

"Quizá algún día yo me canse de pelear con la urticaria y ya aprenda a ignorarla, o quizá algún día ella se canse de que yo me esté dejando heridas de tanto rascarme", agregó.

Aprovechó su situación para aconsejar a futuros médicos que puedan seguirla, indicando que deberían considerar la alergología en sus carreras, pues dicha especialidad es bastante escasa.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Luto en la televisión colombiana! Murió el reconocido actor Gustavo Angarita

Tras su revelación, logró varias reacciones de sus seguidores que la llenaron de mensajes de pronta recuperación, destacando empatía con ella sobre lo difícil que debe ser tener dicha afección de salud.