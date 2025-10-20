Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

La casa de los famosos Colombia 2026: los memes y reacciones que dejó el primer grupo de aspirantes

La revelación del primer grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026 dejó múltiples reacciones en redes sociales: "Empezó esto".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Reacciones que dejó el primer grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia
Se conoció el primer grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia. (Fotos Canal RCN)

La casa de los famosos Colombia 3 empieza a calentar motores y en la mañana del 20 de octubre se conocieron los nombres de los primeros 6 aspirantes a ingresar.

Artículos relacionados

¿Quiénes son los primeros seis aspirantes a La casa de los famosos Colombia 3?

El Jefe de La casa de los famosos Colombia sorprendió a los seguidores y televidentes del reality al revelar su primer grupo de aspirantes.

Este primer grupo está conformado por Carlos Grande del Gallego, Javier Gómez, Juan Diego Becerra, Juanchin, Juan Diego Duque y Nicolás Arrieta.

Las votaciones para elegir al próximo habitante de La Casa de los Famosos Colombia 3 estarán abiertas hasta a las 4 p.m. del domingo 26 de octubre. Ese mismo día se conocerá el nombre del primer participante a las 7:00 p.m. en Noticias RCN.

Ellos son los aspirantes del primer grupo de La casa de los famosos Colombia.
¿Quiénes son los primeros aspirantes a La Casa de los famosos Colombia 2026? | Foto: Canal RCN

Artículos relacionados

¿Qué reacciones ha dejado el primer grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia?

Como era de esperarse y por toda la expectativa que tenían los fanáticos de La casa de los famosos Colombia 3, las reacciones en redes no se hicieron esperar.

Por un lado, varios de estos seis aspirantes reaccionaron a la publicación en redes. Nicolás Arrieta por ejemplo dejó un comentario con ironía: "¿Cuáles famosos? ¿Quién es esta gente?", Javier Gómez por su parte colocó: "Las quiero a todas activas, jamás pasivas". Juan Diego Becerra: "Se vino esto" y Juandi Duque dejó: "Bucaramanga en la casa".

Asimismo, miles de internautas empezaron a reaccionar y dejar su opinión sobre el primer grupo de aspirantes, en su mayoría los comentarios fueron de asombro, emoción y sorpresas por algunos de los aspirantes.

"Empezaron con una nómina buena", "Quiero a dos de ellos", "Jefeee no estamos preparados" o "Esta temporada promete mucho".

Artículos relacionados

¿Cómo puedes participar en las votaciones de La casa de los famosos Colombia 3?

Votar por tu aspirante favorito para La casa de los famosos Colombia 3 es muy fácil y rápido, a continuación te dejamos un paso a paso para que puedas votar por tu aspirante favorito.

Recuerda que esta semana puedes votar por: Carlos Grande del Gallego, Javier Gómez, Juan Diego Becerra, Juanchin, Juan Diego Duque y Nicolás Arrieta.

Para elegir a alguno de ellos sigue estos tres sencillos pasos:

  1. Ingresa a www.zona-interactiva.canalrcn.com, inicia sesión si ya tienes usuario o regístrate si es tu primera vez. Seguido a esto ubica la sección de "votaciones" y haz clic ahí
  2. Una vez ingreses a la página, encontrarás el nombre de los seis aspirantes de La casa de los famosos 3. Allí, podrás hacer click en la celebridad que te gustaría ver dentro de la competencia.
  3. Verifica que hayas seleccionado a tu participante favorito, dale en confirmar y listo ya votaste por tu aspirante.

Recuerda estar atento a SuperLike.com para conocer de primera mano todas las novedades de la nueva temporada de La casa de los famosos Colombia 3.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Una propuesta de matrimonio sorprendió a todos en medio del Stream Fighters 4 en el Coliseo MedPlus. Talento internacional

Una inesperada propuesta de matrimonio detuvo Stream Fighters 4 y emocionó a Westcol

En medio de luces, aplausos y euforia, una propuesta de matrimonio interrumpió el Stream Fighters 4 y conmovió a miles, incluido Westcol.

Mujer de 27 años muestra el drástico cambio que tuvo en su rostro durante su embarazo Viral

Viral: mujer de 27 años revela el drástico cambio que sufrió en su rostro durante su embarazo

La mujer decidió contar al mundo cómo, durante su embarazo, su rostro cambio por completo, dejándola irreconocible.

Talento internacional

¡Luto en el mundo de la moda! Muere reconocida modelo a sus 29 años: esto es lo que se sabe

La modelo italiana falleció el 14 de octubre en un hecho aún bajo investigación; hoy sus seres queridos la despiden con tristeza.

Lo más superlike

Yina Calderón

Yina Calderón reaccionó tras no ir al after party de Stream Fighters: "farándula falsa"

Yina Calderón opinó luego de no haber estado en la fiesta después de Stream Fighters 4.

Ellos son los primeros aspirantes de La casa de los famosos Colombia 2026. La casa de los famosos

¡Abiertas las votaciones en La casa de los famosos Colombia! Conoce el primer grupo y cómo elegir a tu favorito

Cazzu

Cazzu habría empezado una nueva relación en medio de su disputa legal con Christian Nodal

Shakira y Beéle aparecieron juntos semanas atrás Shakira

Se reveló la razón por la que Shakira y Beéle se mostraron juntos: ¿romance o colaboración?

Michelle Orozco con urticaria Salud

¿Qué es la urticaria, afección que sufre Michelle Orozco?