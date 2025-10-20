La casa de los famosos Colombia 2026: los memes y reacciones que dejó el primer grupo de aspirantes

La casa de los famosos Colombia 3 empieza a calentar motores y en la mañana del 20 de octubre se conocieron los nombres de los primeros 6 aspirantes a ingresar.

¿Quiénes son los primeros seis aspirantes a La casa de los famosos Colombia 3?

El Jefe de La casa de los famosos Colombia sorprendió a los seguidores y televidentes del reality al revelar su primer grupo de aspirantes.

Este primer grupo está conformado por Carlos Grande del Gallego, Javier Gómez, Juan Diego Becerra, Juanchin, Juan Diego Duque y Nicolás Arrieta.

Las votaciones para elegir al próximo habitante de La Casa de los Famosos Colombia 3 estarán abiertas hasta a las 4 p.m. del domingo 26 de octubre. Ese mismo día se conocerá el nombre del primer participante a las 7:00 p.m. en Noticias RCN.

¿Quiénes son los primeros aspirantes a La Casa de los famosos Colombia 2026? | Foto: Canal RCN

¿Qué reacciones ha dejado el primer grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia?

Como era de esperarse y por toda la expectativa que tenían los fanáticos de La casa de los famosos Colombia 3, las reacciones en redes no se hicieron esperar.

Por un lado, varios de estos seis aspirantes reaccionaron a la publicación en redes. Nicolás Arrieta por ejemplo dejó un comentario con ironía: "¿Cuáles famosos? ¿Quién es esta gente?", Javier Gómez por su parte colocó: "Las quiero a todas activas, jamás pasivas". Juan Diego Becerra: "Se vino esto" y Juandi Duque dejó: "Bucaramanga en la casa".

Asimismo, miles de internautas empezaron a reaccionar y dejar su opinión sobre el primer grupo de aspirantes, en su mayoría los comentarios fueron de asombro, emoción y sorpresas por algunos de los aspirantes.

"Empezaron con una nómina buena", "Quiero a dos de ellos", "Jefeee no estamos preparados" o "Esta temporada promete mucho".

¿Cómo puedes participar en las votaciones de La casa de los famosos Colombia 3?

Votar por tu aspirante favorito para La casa de los famosos Colombia 3 es muy fácil y rápido, a continuación te dejamos un paso a paso para que puedas votar por tu aspirante favorito.

Recuerda que esta semana puedes votar por: Carlos Grande del Gallego, Javier Gómez, Juan Diego Becerra, Juanchin, Juan Diego Duque y Nicolás Arrieta.

Para elegir a alguno de ellos sigue estos tres sencillos pasos:

Ingresa a www.zona-interactiva.canalrcn.com, inicia sesión si ya tienes usuario o regístrate si es tu primera vez. Seguido a esto ubica la sección de "votaciones" y haz clic ahí Una vez ingreses a la página, encontrarás el nombre de los seis aspirantes de La casa de los famosos 3. Allí, podrás hacer click en la celebridad que te gustaría ver dentro de la competencia. Verifica que hayas seleccionado a tu participante favorito, dale en confirmar y listo ya votaste por tu aspirante.

Recuerda estar atento a SuperLike.com para conocer de primera mano todas las novedades de la nueva temporada de La casa de los famosos Colombia 3.