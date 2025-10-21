Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Camilo Trujillo ya no oculta su amor por Daniela Lerc: así se muestran en redes

Camilo Trujillo divide opiniones en redes sociales tras presumir a bella mujer, su nueva pareja sentimental.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Camilo Trujillo presume romántico video con misteriosa mujer: ¿su nueva pareja?
¿Quién sería la nueva novia de Camilo Trujillo? | Foto: Canal RCN

Uno de los actores más destacados del país es Camilo Trujillo, quien ha tenido la oportunidad en demostrar su gran habilidad en el campo artístico. Además, adquirió un importante reconocimiento al ser parte de uno de los participantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por su parte, el actor en varias ocasiones fue asociado a nivel sentimental con varias participantes en el relity, pero ninguna se concretó.

Sin embargo, el actor ha acaparado la atención mediática al presumir mediante sus redes sociales a una mujer con la que se evidencia que tiene un lazo especial y se han generado rumores acerca de que estaría en una relación sentimental.

¿Quién es la mujer que sería la nueva novia de Camilo Trujillo?

Recordemos que hace unas semanas, Camilo Trujillo compartió una comprometedora publicación con una mujer con la cual disfrutó de unos días vacacionales.

El nombre de la mujer es Daniela Lerc, quien se ha destacado a lo largo de su vida en ser una reconocida empresaria con énfasis en ingeniería y productividad. Así también, ha demostrado que le gusta tener un buen estilo de vida y le gustan los viajes.

¿Por qué internautas comparten rumores sobre el vínculo que Camilo Trujillo tiene con Daniela Lerc?

Recientemente, Camilo Trujillo compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 674 mil seguidores, un emotivo video en el que se evidencia que disfruta de la compañía de Daniela Lerc.

En el video se refleja que Camilo estaba conduciendo un auto junto a Daniela y en el video, varios internautas han generado diversos comentarios acerca de la especial conexión que han construido como pareja.

Camilo Trujillo presume romántico video con misteriosa mujer: ¿su nueva pareja?
¿Quién es la mujer que acompaña a Camilo Trujillo en la actualidad? | Foto: Canal RCN

¿Cuál fue el paso de Camilo Trujillo en La casa de los famosos Colombia?

Recordemos que Camilo Trujillo se convirtió en uno de los participantes preferidos por parte de varios internautas, quien se ganó el cariño del público con su espontaneidad y carisma.

Camilo Trujillo presume romántico video con misteriosa mujer: ¿su nueva pareja?
¿Cuál fue el paso de Camilo Trujillo en La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Sin duda, el actor, aunque no se convirtió en el ganador del reality, llegó lejos al ser parte de los últimos participantes en habitar la casa más famosa del país. De igual modo, construyó una especial amistad con varios de ellos, en especial, con el creador de contenido digital Emiro Navarro.

