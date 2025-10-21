Altafulla se presentará en el Megaland 2025: ¿cuál fue la carrera que estudió antes de ser famoso?

El nombre de Andrés David Altafulla Blanco, o más conocido como Altafulla , se ha convertido en tendencia en los últimos meses tras ganar la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, el cantante ha demostrado tener gran habilidad en el campo artístico, tras el éxito de varias de sus canciones como: ‘Un coleto como yo’, ‘Otra noche’, ‘Gata’ y ‘Amigos nada más’.

Por esta razón, varios internautas se han sorprendido con el cartel oficial de uno de los festivales musicales más esperados del año, el cual es el: Megaland 2025 . Sin duda, su cartel ha tomado por sorpresa a todos los oyentes, en especial por la gran presentación que tendrá Altafulla el próximo 29 de noviembre en la ciudad de Bogotá.

¿Cuál fue la profesión que estudió Altafulla antes de ser cantante?

¿Por qué razón Altafulla estudió ingeniería civil? | Foto: Canal RCN

Es clave mencionar que Altafulla no solo se ha destacado a lo largo de su vida por ser un reconocido cantante del género urbano, sino que también, ha demostrado otro tipo de habilidades, en especial por la carrera que estudió en el pasado.

Recordemos que cuando Altafulla hizo parte de La casa de los famosos Colombia, se sinceró con los espectadores y con varias celebridades, con las cuales entabló un lazo especial, en el que se sinceró acerca de la carrera que estudió, la cual es: ingeniería civil.

Así también, el artista recordó que principalmente estudió esta carrera para evitar que sus padres lo “tacharan”. Sin embargo, con el paso del tiempo, tomó la decisión en seguir sus sueños y ser un reconocido cantante.

¿Dónde y qué artistas se presentarán en el Megaland 2025?

Si te gusta la música, no te pierdas de la próxima edición del Megaland 2025 en el que celebrarán sus 20 años de trayectoria. Además, reconocidos artistas llevarán en alto su talento durante su puesta en escena, entre los más destacados están:

Arcángel

Álvaro Díaz

Greeicy

Mike Bahía

Yeison Jiménez

Corina Smith

Jhay P

Altafulla

Kris R

El evento se llevará a cabo el próximo sábado 29 de noviembre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en la ciudad de Bogotá.