Jessi Uribe compartió romántico momento con Paola Jara y generó críticas en redes

Jessi Uribe compartió tierno momento con Paola Jara y emocionó a seguidores por la llegada de su primera hija con la cantante.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Jessi Uribe compartió con sus fans un dulce momento con Paola Jara
Jessi Uribe conquista redes con tierno gesto hacia Paola Jara. (Foto: AFP)

Uno de los máximos exponentes de la música popular en Colombia, Jessi Uribe, mostró un momento romántico en redes sociales con su esposa Paola Jara, lo que generó miles de reacciones.

¿Qué hizo Jessi Uribe con Paola Jara que conquistó las redes sociales?

En las redes sociales el cantante música popular compartió a sus millones de seguidores un momento tierno en el que se le ve en la sala de su casa, al parecer mirando televisión mientras acaricia la nariz de Paola Jara.

Mientras que la interprete de ‘mala mujer’ aparece dormida muy cerca junto a su esposo.

Los seguidores de los artistas desde hace meses están muy emocionados tras el embarazo de Paola Jara, su primer hijo juntos. Se conoce que Emilia estaría llegando al mundo en menos de 30 días, según lo dio a conocer Jessi en medio de una entrevista para el programa matutino Buen día, Colombia.

Aunque el cantante ya tenía cuatro hijos fruto de su anterior matrimonio, a Jessi se le ha visto muy emocionado con la nueva integrante de su familia.

Recientemente Paola abrió su corazón y contó que en un video que forma parte de su diario de gira Entre Tres, reveló que enfrentó dos embarazos fallidos antes de esperar a su primera hija, Emilia.

Y aunque la relación comenzó en medio de una polémica de infidelidad por parte de Jessi, por ahora se ven muy enamorados y emocionados con la llegada de su pequeña bebé.

¿Por qué el video Jessi Uribe y Paola Jara generó tantas reacciones en redes?

Por supuesto que los usuarios en internet empezaron a comentar, pero más allá del momento que vive la pareja de cantantes.

Se enfocaron nuevamente en la relación anterior del interprete de “matemos las ganas” con comentarios: “Hasta que viene otra y también se lo quita porque el karma existe”; “Sandra es una excelente madre y mujer”; “El karma llega tarde, pero llega”.

Por supuesto muchos de los internautas pedían a estos usuarios que los criticaban pasar la página: “Sandra también tiene pareja y tiene una vida deberían superar y entender que ya los dos tiene una vida diferente”.

