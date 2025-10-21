Karina García sorprendió con importante anuncio: "Les tengo una sorpresa"

La influenciadora Karina García recientemente cumplió importante logro en su carrera digital y tras hacerlo decidió sincerarse con sus seguidores.

¿Qué logro cumplió Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia?

La modelo antioqueña sorprendió a sus seguidores en la tarde del 21 de octubre al compartirles un logro que obtuvo recientemente en sus redes sociales.

Karina García les reveló a sus seguidores que había logrado llegar a más de un millón de likes en una publicación en Instagram.

La modelo aseguró que, aunque para muchos esto podía ser una bobada, para ella significaba mucho a nivel personal y profesional.

Son números, sí, pero ¿qué significan realmente? Qué estamos haciendo las cosas bien.

La pausa expresó que para ella esto significaba que estaba conectando con la gente que finalmente son los encargados de darle trabajo y quien la pueden mantener en lo más alto o bajo.

Karina García también aseguró que esto le demostraba que las personas se dieron cuenta que ella es más que una cara y cuerpo bonito.

Gracias por entender que Karina García es más que una cara y un cuerpo. Soy alma, amor, esencia, autenticidad y mucho corazón.

¿Qué noticia les dio Karina García a sus seguidores?

Karina García reveló que para ella era demasiado importante ver cómo su comunidad la estaba valorando y la siguen apoyando a pesar de sus locuras e ideas.

No se olviden que soy un ser humano que se equivoca, sin embargo, siguen ahí y para mí es lo más valioso . Gracias por apoyarme en cada locura.

Precisamente, Karina García puso de ejemplo que para ella el tema de la pele* con Karely Ruiz fue algo que le generó opiniones divididas, por lo que agradecía la confianza.

La pelea que para ustedes eso fue un shock, pero lo logramos, gracias por creer, confiar y estar ahí siempre.

¿Cuál es el nuevo proyecto de Karina García?

Karina García terminó su mensaje en redes sociales con una noticia para sus seguidores en donde les anunció que les tendría novedades pronto.

Karina García aseguró que les tenía una gran sorpresa y que aunque no quería hacerlos esperar pronto se las daría.

Ojo, esto no termina aquí, pendientes de mis redes porque sigue más, les tengo una sorpresa. Sé que no quieren sufrir más pero...