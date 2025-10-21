Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García reveló la afección de salud que tiene tras su enfrentamiento con Karely Ruiz

Karina García hizo reveladora confesión sobre su estado de salud tras su enfrentamiento con Karely Ruiz en Stream Fighters: "No puedo".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Karina García sufrió percance de salud
Karina García sorprendió al revelar lo que le viene sucediendo. (Fotos Canal RCN y Freepik)

La creadora de contenido, Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia preocupó a sus seguidores en las últimas horas tras revelar que estaba sufriendo de una afección médica.

¿Qué le pasó a Karina García tras su enfrentamiento a Karely Ruiz en Stream Fighters?

Karina García y Karely Ruiz protagonizaron unos de los enfrentamientos más esperados del evento organizado por WestCol.

La antioqueña y la mexicana se dieron cita en el ring de boxeo en donde cada una hizo su entrada estelar ante la mirada de miles de personas en vivo y millones vía streaming.

La ganadora de la noche fue Karely Ruiz, quien ganó por nocaut técnico. Precisamente, Karina García tuvo que ser atendida de inmediato al sentir que le faltaba el aire, por lo que le colocaron oxígeno.

Tras este evento que la hizo exigirse al máximo durante los meses previos, la influenciadora les contó a sus seguidores que venía teniendo una afección médica.

Karely Ruiz diciendo que quiere ser amiga de Karina García
Karina García reveló que viene sufriendo percance de salud. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

¿Cuál es la afección médica que viene sufriendo Karina García tras su enfrentamiento a Karely Ruiz?

Karina reveló una afección de salud que la ha estado afectando en los últimos días: el insomnio, un trastorno del sueño que le ha dificultado conciliar el descanso habitual.

La influenciadora hizo la confesión en su cuenta oficial de X en donde contó lo que venía sintiendo tras el pasado 18 de octubre y que la tenía preocupada frente a su salud.

Siempre duermo rico, pero hoy es raro: no puedo. Tengo insomnio. ¿Será por tanta energía de este fin de semana? ¿O qué será?

Cabe explicar que, el insomnio es un trastorno del sueño que impide conciliar o mantener el descanso de manera adecuada, afectando la energía, el ánimo y la concentración durante el día.

¿Qué reacciones ha dejado la confesión de Karina García sobre su salud?

Esta revelación de Karina García ha preocupado a sus seguidores, quienes le han expresado su apoyo y le han explicado que lo que viene sintiendo puede ser por todas las emociones y esfuerzo físico que hizo para ese enfrentamiento.

Asimismo, algunos internautas asociaron ese insomnio con el tema de su tusa amorosa tras su ruptura con Andrés Altafulla tras La casa de los famosos Colombia.

Hasta el momento la modelo antioqueña no ha revelado más detalles de cómo está tratando esta afección médica.

Karina García
Karina García preocupa a sus seguidores tras revelar afección médica que tiene. (Foto del Canal RCN)
