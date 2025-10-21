Paola Jara causó reacciones al revelar cómo se enteró que estaba embarazada

Los cantantes colombianos, Paola Jara y Jessi Uribe tienen emocionados a sus seguidores desde que dieron la noticia de que están esperando a su primer hijo juntos.

Ha sido una larga espera para que Emilia llegue al mundo, pero los artistas han compartido detalles de cómo han vivido este proceso, pues es el primer embarazo de la cantante.

¿Cuándo nacerá la hija de Paola Jara y Jessi Uribe?

De acuerdo con el cantante, Jessi Uribe, en una entrevista para el programa matutino del Canal RCN, 'Buen día, Colombia', en menos de un mes nacería Emilia, pues, aunque no dio una fecha exacta, mencionó el pasado jueves 16 de octubre que, “en 30 días” nacería la pequeña.

Aunque no dio muchos detalles sobre el nacimiento de Emilia , Uribe confesó cómo se siente al respecto, ya que, al ser padre de cuatro hijos, reveló que se siente la misma emoción.

Paola Jara compartió cómo se enteró de su embarazo. (Foto: Buen día, Colombia)

¿Qué detalles dio Jessi Uribe sobre el embarazo de Paola Jara?

De acuerdo con Jessi Uribe, las palabras que dio en esta misma entrevista confesaron que Paola Jara no se veía en un futuro con hijos, “hasta que llegó él” y es que, en otras ocasiones, los artistas habrían revelado que intentaron quedar embarazados en otras oportunidades, pero no lo habían logrado.

Por otro lado, el cantante de música popular dijo que recientemente habrían tenido un susto, pues en plena madrugada a las 3:00 am, Paola sintió una contracción, pero ellos no recurrieron al médico, sino que acudieron a Chat GPT para saber cada cuánto daba una contracción previa a dar a luz.

Sus palabras causaron gracia, pero Jessi dejó claro que solo era un susto y un síntoma normal en el embarazo.

¿Cómo se enteraron Paola Jara y Jessi Uribe sobre su embarazo?

Así se enteró Paola Jara que estaba embarazada. (Foto: Buen día, Colombia)

A través de su cuenta oficial de Instagram, Paola Jara publicó un video en donde escribió que les compartía sus seguidores el video exacto de su reacción cuando se enteraron de que, serían padres.

Al ver el video, Jessi Uribe tiene la prueba de embarazo y tapa el tablero del resultado y al revelarlo, pues al mostrarlo sale el positivo y la reacción de los artistas es de no creer, pues se sorprenden y al alejarse de la cámara, sale Paola con su gran pancita, pues se trataba de una broma.

El video generó mucha gracia y entretuvo a sus seguidores, quienes les manifestaron su amor y que al igual que ellos, están a la espera de conocer a Emilia.