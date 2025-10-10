Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Paola Jara se sinceró y reveló cómo es su relación con los hijos de Jessi Uribe

Paola Jara abrió su corazón y contó su difícil camino a la maternidad y cómo comparte con los hijos de Jessi Uribe.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Paola Jara habla de la relación con los hijos de Jessi Uribe
Así se lleva Paola Jara con los hijos de Jessi Uribe. (Foto: AFP)

La cantante de música popular Paola Jara abrió su corazón sobre el difícil camino hacia la maternidad junto a Jessi Uribe, sus intentos fallidos de embarazo y su relación actual con los hijos del cantante.

¿Cómo descubrió Paola Jara que estaba embarazada de su hija?

En un video que forma parte de su diario de gira Entre Tres, la artista contó cómo enfrentó dos embarazos fallidos antes de esperar a su primera hija, Emilia.

La intérprete de ‘mala mujer’ compartió los momentos de incertidumbre y las decisiones que tomó con su pareja, entre la planificación natural y la posibilidad de recurrir a tratamientos médicos.

“Obviamente, es algo muy doloroso. Y ya, como que, a principios de este año, nos volvimos a sentar a hablar y dijimos: ‘Bueno, ¿qué hacemos? ¿Será que intentamos con un tratamiento, o qué hacemos?”

Paola relató que tras los intentos fallidos decidieron no forzar la situación. “Nos dimos un tiempo y hablamos sobre si intentar con tratamientos o no. Fue un proceso doloroso, pero no queríamos presionarnos”, explicó.

El momento que confirmó la llegada de su hija también tuvo su historia. Durante la gira, Paola dejó de tomar temporalmente sus pastillas anticonceptivas por los viajes y al volver esperaba su periodo. “Nunca llegó y comenzamos a sospechar”, confesó la cantante.

Fue Jessi quien tomó la iniciativa al enviar varias pruebas de embarazo. Finalmente, una de ellas confirmó la noticia, cambiando todo que ya se creía que estaba perdido.

Paola describió la reacción como un shock. “Habíamos dicho que no era el momento, pero la vida decidió por nosotros. Fue un cambio total en mi rutina y expectativas”, contó.

¿Cómo es la relación de Paola Jara con los hijos de Jessi Uribe?

La pareja también habló sobre la importancia de su familia de compartir en familia, refiriéndose a los hijos del cantante de música popular con su expareja Sandra Barrios.

La cantante reveló que, en medio de las conversaciones con Jessi Uribe sobre su dificultad para quedar embarazada, se sintió resignada por no poder ser mamá.

“Jessi tiene sus hijos que los ama, yo también los quiero muchísimo y tratamos de compartir mucho tiempo con ellos”, dijo Paola en medio de su relato.

 

