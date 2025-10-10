Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Violeta y Michelle protagonizan fuerte discusión en MasterChef Celebrity: “Groserita conmigo”

Violeta y Michelle protagonizaron un cruce de opiniones en el reto de postres de MasterChef Celebrity.

El desacuerdo entre Michelle y Violeta en MasterChef Celebrity Colombia
Violeta y Michelle protagonizan un choque de opiniones en MasterChef Celebrity Colombia. (Foto: Canal RCN)

El reto de campo de MasterChef Celebrity Colombia estuvo marcado por fuertes emociones que se hicieron notar dentro y fuera de la cocina.

En esta ocasión, los concursantes no solo competían por equipos, sino también por un cupo al top 10 de la competencia.

Los participantes se desplazaron hasta la cabaña de Alpina en Sopó, donde debían preparar 80 postres para los colaboradores del lugar.

¿Qué pasó entre Violeta y Michelle en MasterChef Celebrity?

La encargada de seleccionar los grupos fue Violeta Bergonzi, quien ya tenía asegurado su lugar al top de la competencia.

Su decisión de elegir a David Sanín en su equipo generó reacciones inmediatas entre sus compañeros, especialmente del comediante, quien le preguntó directamente cuál era su estrategia.

Por lo que Violeta le contestó: “Al enemigo hay que tenerlo cerca para tenerlo controlado”.

Durante la formación de los equipos, Violeta decidió que el grupo azul estaría conformado por Michelle, Ricardo Vesga y Pichingo.

La exreina manifestó su inconformidad, no solo con la elección del grupo, sino también con la complejidad del reto: un “postre del futuro”.

Y aunque muchos reaccionaron con comentarios sobre la estrategia de la concursante, Michelle y Valentina dijeron que “solo busca beneficiarse ella”.

En el confesionario, Violeta comentó que Michelle esta como “groserita conmigo”, aunque aseguró que lo importante era mantener la actitud en la cocina.

Alejandra, por ejemplo, quiso ayudar al equipo azul a emplatar sus preparaciones, pero Michelle se negó de forma tajante: “No, no queremos nada”.

A pesar de esto, otros participantes, como David, decidieron colaborar con quienes tenían dificultades como el equipo rosado de Carolina, Patricia y Luis Fernando Hoyos.

¿Cómo le fue al equipo de Michelle en el reto de campo de MasterChef Celebrity?

El trabajo en grupo se vio afectado por la falta de comunicación y los imprevistos que surgieron durante la preparación del postre del equipo de Michelle.

Y en este equipo azul, los alfajores se quemaron, y Pichingo sufrió una quemadura en su mano derecha, aunque continuó cocinando con dolor y mientras que ella y Ricardo intentaban resolver.

Mientras tanto, los demás equipos también enfrentaron contratiempos, como el viento que afectó a Raúl y Valentina.

Finalmente, el equipo naranja logró imponerse y se llevó la victoria. Con ello, Valentina y Raúl se unieron a Violeta en el top 10.

