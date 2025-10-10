MasterChef Celebrity: Valentina Taguado destapa jugada de Violeta contra Ricardo: “Lo quiere sacar”

En un nuevo reto de campo de MasterChef Celebrity Colombia, los participantes visitaron la cabaña de Alpina en Sopó, donde debían preparar 80 postres para deleitar a los comensales, que eran los mismos colaboradores del lugar.

¿Qué estrategia tiene Violeta Bergonzi para sorprender en MasterChef?

En este reto no solo debían competir por equipos, sino que, además, el ganador entraría al codiciado top 10 de MasterChef y, por supuesto, celebrar los 80 años de la marca.

El episodio contó nuevamente con la presencia de Valentina Taguado y, como siempre, con el delantal negro.

Aunque todos bromearon sobre el “anti-violetismo”, refiriéndose a las estrategias de la concursante Violeta Bergonzi.

Todo cambió cuando Violeta, la concursante que en un reto anterior había sido la primera en ingresar al top 10 de MasterChef, volvió a escoger los grupos, y sorprendió al elegir a David Sanín, quien, de manera directa, le preguntó cuál era su estrategia.

“Al enemigo hay que tenerlo cerca para tenerlo controlado”, dijo Violeta.

Y aunque muchos reaccionaron con comentarios sobre la estrategia de la concursante, como Michelle y Valentina, quienes dijeron que “solo busca beneficiarse ella”.

Mientras Valentina Taguado seguía con comentarios como “esto es pico y patada” y “te quiero, pero no mejor que yo”, Ricardo Vesga respondió diciendo que él pensaba que la estrategia de Violeta “era hacer que ganaran los equipos que ella quisiera, porque ella ya estaba cubierta”.

Valentina Taguado sin reparos aseguró que Violeta quería como sea que Ricardo Vesga saliera de la competencia.

MasterChef: Violeta apunta a Ricardo, según Valentina. (Canal RCN)

¿Por qué Violeta y Michelle causaron enfrentamiento durante el reto de MasterChef Celebrity?

Al momento de escoger los grupos, decidió que el equipo azul estaría conformado por Michelle, Ricardo y Pichingo, lo que generó malestar en Ricardo y, sin duda, hizo que Michelle reaccionara de una manera que sorprendió a todos.

La exreina, no estaba conforme con lo que debían presentar: “postre del futuro” y esto debido a la complejidad del reto y, además, porque el equipo no era fuerte en postres.

Por su parte Violeta en el confesionario reveló que Michelle estaba “groserita conmigo”, pero aseguró que lo importante es la actitud que se le pone en el reto.