Dos cocineros se unieron a Violeta en el top 10 de MasterChef Celebrity: “Se lo dedico”

En la noche del viernes 10 de octubre se vivieron grandes emociones en un nuevo episodio de MasterChef Celebrity Colombia.

¿Qué debían preparar los cocineros en MasterChef Celebrity?

Los participantes llegaron hasta la cabaña de Alpina, en Sopó, para enfrentarse a un reto de campo en el que debían preparar 80 postres para los colaboradores de la marca, quienes fueron los comensales invitados.

En esta ocasión, además de competir por equipos, los participantes buscaban un cupo en el codiciado top 10.

La dinámica generó expectativa, especialmente cuando Violeta Bergonzi, quien ya tenía asegurado su lugar en el top, fue la encargada de escoger los grupos. Su decisión causó sorpresa al integrar a su equipo a David Sanín.

El episodio también contó con el regreso de Valentina Taguado, quien llevaba dos pruebas ausentes por el fallecimiento de su abuelita, pero debía lucir el delantal negro.

Durante el desarrollo del reto, los participantes enfrentaron dificultades con el tiempo, la organización y la complejidad de los postres.

¿Qué pasó con los equipos durante el reto en MasterChef Celebrity?

El equipo azul, conformado por Michelle, Ricardo y Pichingo, debió preparar un “postre del futuro”. Sin embargo, las cosas se complicaron cuando los alfajores se quemaron y Pichingo sufrió una quemadura en la mano derecha.

A pesar del incidente, el grupo logró continuar y presentar una preparación incompleta a los comensales de Alpina.

En el equipo naranja, Valentina y Raúl Ocampo sortearon las dificultades del clima, ya que el viento hizo volar algunos de sus platos al momento de la emplatada. Aun así, consiguieron presentar su propuesta completa.

Por su parte, el equipo rosado, integrado por Luis Fernando Hoyos, Patricia Grisales y Carolina Sabino, se destacó por su organización, pero al final no recibió votos de los comensales.

El equipo morado, liderado por Violeta junto a Alejandra y David Sanín, mantuvo el ritmo del reto y, en los últimos minutos, incluso ayudó a otros equipos a emplatar sus preparaciones para cumplir con la meta de los 80 postres.

Finalmente, los comensales eligieron al equipo azul como el ganador del reto. Raúl y Valentina se unieron a Violeta en el top 10 de MasterChef Celebrity, y la locutora dedicó su triunfo entre lágrimas a su abuela recientemente fallecida: “Se lo dedico a mi abuelita”.

Mientras que Raúl expresó su agradecimiento al equipo morado por su colaboración: “Más que una competencia somos humanos”.