Pichingo sufrió fuerte accidente en pleno reto de campo de MasterChef Celebrity Colombia

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia viajaron hasta la cabaña de Alpina, en Sopó, para enfrentarse a un reto de campo donde debían preparar 80 postres para sus colaboradores.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity: Valentina Taguado destapa jugada de Violeta contra Ricardo: “Lo quiere sacar”

¿Qué pasó con el equipo azul en MasterChef Celebrity?

En esta ocasión, los cocineros no solo trabajaron en equipo, sino que también buscaban un lugar más en el top 10 de la cocina más importante del mundo.

La expectativa aumentó cuando Violeta Bergonzi, quien ya tenía asegurado su cupo, fue la encargada de escoger los grupos, generando fuertes reacciones entre sus compañeros por las estrategias que generaba.

Artículos relacionados Talento nacional Evelio Escorcia rompió el silencio tras polémica entre su exesposa, Lily Díaz y Dayana Jaimes

El equipo azul, conformado por Michelle, Ricardo Vesga y Pichingo, recibió el desafío de preparar un “postre del futuro”, los que generó una molestia con Violeta.

Desde el inicio, el grupo mostró diferentes ideas sobre la ejecución del plato, lo que hizo que el trabajo en cocina fuera más exigente.

En medio del proceso, un imprevisto cambió el rumbo del reto cuando 40 alfajores se quemaron y Pichingo al sacarlos del horno sufrió una fuerte quemadura en su mano derecha, lo que lo obligó a detenerse por un momento.

El chef Jorge Rausch acudió rápidamente en ayuda del humorista con hielo, pero Pichingo, pese al dolor, continuó cocinando.

A pesar de la situación, Ricardo y Michelle continuaron con la elaboración del postre para cumplir con la meta. Aunque la propuesta no se presentó completa.

Pichingo se quema durante el reto de postres. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionaron los demás equipos en MasterChef Celebrity?

El equipo naranja, integrado por Valentina Taguado y Raúl Ocampo, debió sortear algunas dificultades con el viento durante la emplatada, pero logró presentar su preparación.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Adiós a un gran periodista! El mundo del entretenimiento se viste de luto

El grupo rosado, con Luis Fernando Hoyos, Patricia Grisales y Carolina Sabino, mantuvo una buena organización, aunque no obtuvo votos al igual que el equipo azul.

Por su parte, el equipo morado, liderado por Violeta Bergonzi junto a Alejandra y David Sanín, colaboró con otros equipos en los minutos finales para completar los 80 postres.

Al final, los comensales eligieron al equipo naranja como el ganador del reto y le dio a Raúl Ocampo y a Valentina Taguado su lugar en el top 10 de MasterChef Celebrity.