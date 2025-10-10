Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Marcela Reyes enfrenta críticas por video en el que besa a su hijo en la boca

Marcela Reyes enfrenta críticas en redes sociales tras publicar un video en el que besa a su hijo en la boca.

Polémica en redes: Marcela Reyes recibe críticas por besar a su hijo en la boca
Marcela Reyes en el ojo del huracán por video con su hijo que divide opiniones. (Foto Canal RCN).

Marcela Reyes vuelve a estar en el ojo del huracán tras compartir un inesperado video en el que aparece besando a su hijo en la boca, acompañado de un emotivo mensaje dedicado al menor. El video fue difundido en medio de los señalamientos de la opinión pública hacia la DJ por la muerte del cantante colombiano Bayron Sánchez, B-King.

¿Por qué el video de Marcela Reyes con su hijo generó críticas en redes sociales?

Tras la confirmación de la muerte de B-King, expareja de Marcela Reyes, internautas comenzaron a señalarla como principal sospechosa de este lamentable hecho, a pesar de no contar con pruebas.

Marcela Reyes durante entrevista en el Canal RCN - B-King durante entrevista en Buen día Colombia.
Marcela Reyes se despachó contra las críticas en su contra. Foto | Canal RCN - Buen día Colombia.

En medio de la polémica, Marcela reveló que estaba recibiendo amenazas en las que incluso se involucraba a su hijo, motivo por el cual decidió publicar un emotivo video mostrando la situación que estaba atravesando y cómo buscaba fortalecer al menor.

"Hijo, tengo que prepararte para este mundo cruel, quisiera darte un mejor mundo, pero si puedo cuidarte como una mamá leona"

Sin embargo, el video incluyó un momento en el que besa a su hijo en la boca, lo que generó críticas de numerosos internautas, quienes consideraron esta acción inapropiada.

¿Cuáles fueron los comentarios frente al video de Marcela Reyes con su hijo?

Mientras algunos internautas expresaron apoyo hacia la cantante por mostrar el difícil momento que estaba atravesando junto a su hijo, otros criticaron el gesto de besar al menor en la boca, considerándolo indebido y generando polémica.

Marcela Reyes
Marcela Reyes es la excompañera sentimental de B-King | Foto del Canal RCN,

De esta manera comentarios como: “El niño la besa con un sentimiento como si no fuera su mamá”, “Los hijos no se besan en la boca”, “Que vídeo tan incómodo”, “Que mala costumbre de darle besos en la boca a los niños”, “Es un video demasiado incómodo y oscuro, soy mamá de un varón de 12 años y realmente me hizo sentir incómoda este video”, fueron algunos de los que más destacaron en la publicación.

Aunque el video de Marcela Reyes y su hijo fue publicado hace varios días, continúa generando debate en redes sociales.

