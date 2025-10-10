Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Inesperado! Selena Gómez blindó su fortuna antes de casarse con Benny Blanco

Selena Gómez y Benny Blanco sellaron su amor con una boda íntima, pero su acuerdo prenupcial millonario robó toda la atención.

El productor musical Benny Blanco revela, en su Instagram, nuevas fotos de su boda con Selena Gomez.
Benny Blanco revela, en su Instagram, nuevas fotos de su boda con Selena Gomez.

La historia de amor entre Selena Gómez y Benny Blanco ha sido una de las más seguidas por los fanáticos del entretenimiento.

Tras un año de relación y casi veinte años de amistad, la pareja selló su compromiso con una boda el pasado 27 de septiembre, sin embargo, la noticia que ha acaparado titulares no ha sido solo el enlace, sino la revelación de un acuerdo prenupcial millonario que ambos firmaron antes de llegar al altar.

¿Por qué Selena decidió firmar un acuerdo prenupcial?

Aunque su historia parece salida de un cuento de hadas, Selena Gómez decidió proteger lo que le ha tomado años construir, una de las fortunas más sólidas del mundo del espectáculo.

La cantante, actriz y empresaria posee un patrimonio estimado en más de 1.300 millones de dólares, fruto de su exitosa carrera en la música, la televisión y su reconocida marca de belleza, Rare Beauty.

Además, su papel como productora de series y su presencia en plataformas de streaming han consolidado su posición como una de las figuras más influyentes y rentables del entretenimiento global.

Por su parte, Benny Blanco, conocido por producir éxitos para artistas de talla mundial, cuenta con una fortuna cercana a los 50 millones de dólares, una cifra considerable, pero muy por debajo del imperio económico de Selena Gómez.

¿Qué contiene el acuerdo y cómo lo tomó Benny Blanco?

De acuerdo con fuentes cercanas, el contrato fue elaborado con detalle y precisión, definiendo claramente los bienes personales de cada uno, el documento estipula que, en caso de divorcio, ninguno podrá reclamar derechos sobre el patrimonio del otro.

Selena Gomez y Benny Blanco
Selena Gomez y Benny Blanco se comprometieron en diciembre de 2024. (Foto: Getty Images vía AFP/ Amy Sussman)

Cercanos a la pareja aseguran que Benny no mostró interés alguno por la fortuna de Gómez y que su principal motivación sigue siendo el amor y el respeto mutuo. Esta actitud ha sido aplaudida por los seguidores de ambos, quienes destacan la madurez con la que la pareja maneja su relación.

¿Qué significado tiene este paso para su relación?

Más allá de lo económico, el acuerdo prenupcial refleja el nivel de compromiso y transparencia que ambos han querido establecer desde el principio, para muchos, este paso no representa desconfianza, sino una muestra de responsabilidad emocional y financiera.

¡Se casaron! Selena Gomez revela las primeras fotos de su matrimonio con Benny Blanco
¡Se casaron! Selena Gomez revela las primeras fotos de su matrimonio con Benny Blanco

Selena y Benny, su boda, celebrada en un ambiente privado y lejos de los flashes de los paparazzi, marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de la artista, que no solo celebra su felicidad sentimental, sino también la madurez con la que enfrenta cada decisión.

A sus 32 años, Selena Gómez ha dejado claro que no solo protege su corazón, sino también el legado que ha construido con esfuerzo, talento y visión empresarial.

