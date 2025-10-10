Altafulla aclara si ganó La casa de los famosos Colombia por Karina García
Altafulla rompió el silencio tras las críticas por su triunfo en La casa de los famosos y explicó si su victoria tuvo que ver con Karina.
Altafulla sigue generando conversación después de coronarse como ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, pues fue un logro que aún en este momento sigue generando comentarios que ponen en duda su mérito, sugiriendo que su triunfo se debió a la influencia de Karina, su expareja dentro del reality.
¿Altafulla ganó gracias a la fama de Karina?
Durante la conversación, salió a la luz si la ayuda que habría recibido Altafulla por parte del fandom de Karina al momento de su eliminación, habría sido clave para llegar a la final.
Ver desde el minuto 43
Pues se conoce que la influenciadora pidió a sus seguidores que apoyaran a Altafulla en las votaciones, lo que llevó a muchos a pensar que su triunfo fue producto del respaldo indirecto de ella y no del cariño del público.
Ante esto, Altafulla fue enfático, y aseguró que si bien el gesto de Karina fue significativo, su victoria no dependió de eso, pues cada persona tiene criterio propio y la capacidad de decidir a quién apoyar dentro del programa.
¿Qué hizo conectar a Altafulla con el público?
El influencer comentó que su paso por el reality fue un reto personal que lo llevó a mostrar una faceta más humana, lejos de las redes y del personaje que muchos conocían. Su espontaneidad, sentido del humor y su manera de afrontar los conflictos lo convirtieron en uno de los concursantes más comentados de la temporada.
Además, destacó que recibió apoyo de muchas figuras reconocidas, entre ellas futbolistas, artistas y creadores de contenido, quienes lo respaldaron públicamente por considerarlo una persona genuina y con buena energía.
¿Qué sigue para Altafulla actualmente tras su victoria?
Después del triunfo, Altafulla ha dicho que se siente agradecido y motivado a seguir construyendo su carrera desde la autenticidad, y considera que su paso por La Casa de los Famosos fue una experiencia transformadora que lo ayudó a crecer emocional y profesionalmente.
“Gané porque la gente creyó en mí” Expresó.
Altafulla cerró la entrevista pidiendo que se deje de minimizar su esfuerzo o atribuir su éxito a terceros, pues para él, no ganó por influencia, sino por conectar con el público.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike