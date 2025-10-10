Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Altafulla aclara si ganó La casa de los famosos Colombia por Karina García

Altafulla rompió el silencio tras las críticas por su triunfo en La casa de los famosos y explicó si su victoria tuvo que ver con Karina.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Altafulla perdió seguidores en Instagram luego de su ruptura con Karina García
Después de la ruptura con Karina, Altafulla ve cómo disminuye su número de seguidores. (Foto: Canal RCN)

Altafulla sigue generando conversación después de coronarse como ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, pues fue un logro que aún en este momento sigue generando comentarios que ponen en duda su mérito, sugiriendo que su triunfo se debió a la influencia de Karina, su expareja dentro del reality.

Artículos relacionados

¿Altafulla ganó gracias a la fama de Karina?

Durante la conversación, salió a la luz si la ayuda que habría recibido Altafulla por parte del fandom de Karina al momento de su eliminación, habría sido clave para llegar a la final.

Ver desde el minuto 43

Pues se conoce que la influenciadora pidió a sus seguidores que apoyaran a Altafulla en las votaciones, lo que llevó a muchos a pensar que su triunfo fue producto del respaldo indirecto de ella y no del cariño del público.

Ante esto, Altafulla fue enfático, y aseguró que si bien el gesto de Karina fue significativo, su victoria no dependió de eso, pues cada persona tiene criterio propio y la capacidad de decidir a quién apoyar dentro del programa.

Artículos relacionados

¿Qué hizo conectar a Altafulla con el público?

El influencer comentó que su paso por el reality fue un reto personal que lo llevó a mostrar una faceta más humana, lejos de las redes y del personaje que muchos conocían. Su espontaneidad, sentido del humor y su manera de afrontar los conflictos lo convirtieron en uno de los concursantes más comentados de la temporada.

Karina García quedó sorprendida luego de que Valentino, su hijo, le preguntará por Altafulla.
Karina García y Altafulla terminaron tras meses de una formidable relación. (Foto: Canal RCN)

Además, destacó que recibió apoyo de muchas figuras reconocidas, entre ellas futbolistas, artistas y creadores de contenido, quienes lo respaldaron públicamente por considerarlo una persona genuina y con buena energía.

Artículos relacionados

¿Qué sigue para Altafulla actualmente tras su victoria?

Después del triunfo, Altafulla ha dicho que se siente agradecido y motivado a seguir construyendo su carrera desde la autenticidad, y considera que su paso por La Casa de los Famosos fue una experiencia transformadora que lo ayudó a crecer emocional y profesionalmente.

“Gané porque la gente creyó en mí” Expresó.

Altafulla habla sobre su ruptura con Karina García.
Altafulla quedó sorprendido con el comunicado de Karina García sobre su ruptura. (Foto Canal RCN)

Altafulla cerró la entrevista pidiendo que se deje de minimizar su esfuerzo o atribuir su éxito a terceros, pues para él, no ganó por influencia, sino por conectar con el público.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Andrea Valdiri causa sensación al compararse con la Selección Colombia antes de pelear con Yina Calderón. Andrea Valdiri

Fans de Andrea Valdiri reaccionan tras decir que su pelea con Yina es una responsabilidad nacional

Andrea Valdiri asegura que su pelea con Yina Calderón es una responsabilidad nacional y genera reacciones entre sus fans.

Yina Calderón causa revuelo en redes al mencionar a Marcela Reyes. Yina Calderón

Yina Calderón lanza polémica frase y revive controversia relacionada con B-king: “Les mando a Marcela Reyes”

La frase de Yina Calderón sobre Marcela Reyes generó reacciones en redes sociales y reabre el debate por el caso B-king.

Aida Victoria Merlano Influencers

Juan David tejada, ex de Aida Victoria Merlano, lanzó certera opinión acerca de las infidelidades

Juan David Tejada se vio en la obligación de decir lo que piensa de las infidelidades cuando se tiene una pareja.

Lo más superlike

Axl Rose fue captado en TransMilenio Talento internacional

¿Axl Rose de Guns N’ Roses montó en TransMilenio en Bogotá? Así captaron al cantante

En redes se ha hecho viral una foto del cantante Axl Rose de los Guns N’ Roses supuestamente montando en TransMilenio tras su concierto en Bogotá.

Falleció el cantante Fede Dorcaz en México Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció el cantante Fede Dorcaz en extrañas circunstancias en México

Valentina Taguado se sinceró sobre su ausencia en MasterChef Valentina Taguado

Valentina Taguado reveló la razón de su ausencia en MasterChef: "Diosito se llevó a mi aguelita"

La Segura sufre neuropatía La Segura

¿Qué es la neuropatía, enfermedad que padece la Segura?

Talento internacional

Emiliano Aguilar comparte foto de su hija y usuarios aseguran que es idéntica a su tía Ángela Aguilar