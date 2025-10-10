Yina Calderón arremete contra vidente que le dijo que llora como un bebé: "mejor que ni hable de mí"

Yina Calderón estalló en su programa de chismes contra la vidente mejor conocida en redes como Alexandra Vidente Mundial, luego de que esta hiciera algunas predicciones sobre la ex participante de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué predicciones le hizo Alexandra Vidente Mundial a Yina Calderón?

La reconocida mujer se ha vuelto viral en redes sociales, luego de referirse en su cuenta de TikTok, sobre la creadora de contenido, Yina Calderón, al afirmar que le vendrían diversas demandas por sus polémicos comentarios.

Asimismo, expresó que la influencer necesitaba limpiar y trabajar su aura porque de no hacerlo le iría mal en el amor.

Además, señaló que ella solía "llorar como un bebé" en privado, pero se mostraba feroz ante los demás solo por conseguir fama.

También aprovechó el espacio para predecir que en el enfrentamiento que tendrá el próximo 18 de octubre, sería Andrea Valdiri la ganadora.

La vidente aseguró que a Yina Calderón le vendrían demandas por sus polémicos comentarios. (Foto: Canal RCN)

¿Qué le respondió Yina Calderón a la vidente Alexandra?

En medio de su programa de chismes que comparte junto a su hermana Juliana, la empresaria no dudó en irse con todos los argumentos contra Alexandra Vidente Mundial.

Allí, la bogotana le pidió a la vidente que dejara de hablar de ella, argumentando que se dedicaba a "engañar a la gente" y, por lo tanto, no tenía derecho a mencionarla.

Te voy a decir una cosa. Yo respeto el trabajo de la gente, pero si la gente se pone hablar de "aura"... Mira el futuro solo lo sabe Dios, a mí no me viene a mecatear una vieja que se dedica a la brujería", expresó.

Finalmente, Yina terminó su discurso en contra de la vidente, aconsejándole seguir "engañando a las personas" y no dándole consejos a ella de necesitar un psicólogo o amor propio.

¿Qué opinión dejaron en redes ante las palabras de Yina Calderón contra la vidente?

Diversos usuarios compartieron sus opiniones y le recordaron a Yina que las predicciones de Alexandra suelen cumplirse.

Otros, en cambio, aprovecharon el momento para burlarse y comentar en tono sarcástico que la creadora de contenido podría recibir su “trabajito” por enfrentarse de esa manera a la vidente.

Pese a las críticas, varios seguidores de Yina salieron en su defensa, respaldando su afirmación de que solo Dios tiene el poder de decidir el destino de las personas.