Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón arremete contra vidente que le dijo que llora como un bebé: "mejor que ni hable de mí"

Yina Calderón reaccionó molesta ante la vidente, que afirmó que ella llora como un bebé en privado, pero se muestra feroz en público.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Yina Calderón arremete contra vidente que predijo su futuro
Yina Calderón, muy molesta, se dirigió a la vidente que le predijo el futuro. (Foto Izquierda: Canal RCN | Foto Derecha: Freepik)

Yina Calderón estalló en su programa de chismes contra la vidente mejor conocida en redes como Alexandra Vidente Mundial, luego de que esta hiciera algunas predicciones sobre la ex participante de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

¿Qué predicciones le hizo Alexandra Vidente Mundial a Yina Calderón?

La reconocida mujer se ha vuelto viral en redes sociales, luego de referirse en su cuenta de TikTok, sobre la creadora de contenido, Yina Calderón, al afirmar que le vendrían diversas demandas por sus polémicos comentarios.

Asimismo, expresó que la influencer necesitaba limpiar y trabajar su aura porque de no hacerlo le iría mal en el amor.

Además, señaló que ella solía "llorar como un bebé" en privado, pero se mostraba feroz ante los demás solo por conseguir fama.

También aprovechó el espacio para predecir que en el enfrentamiento que tendrá el próximo 18 de octubre, sería Andrea Valdiri la ganadora.

Yina Calderón arremete contra vidente que predijo su futuro
La vidente aseguró que a Yina Calderón le vendrían demandas por sus polémicos comentarios. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué le respondió Yina Calderón a la vidente Alexandra?

En medio de su programa de chismes que comparte junto a su hermana Juliana, la empresaria no dudó en irse con todos los argumentos contra Alexandra Vidente Mundial.

Allí, la bogotana le pidió a la vidente que dejara de hablar de ella, argumentando que se dedicaba a "engañar a la gente" y, por lo tanto, no tenía derecho a mencionarla.

Te voy a decir una cosa. Yo respeto el trabajo de la gente, pero si la gente se pone hablar de "aura"... Mira el futuro solo lo sabe Dios, a mí no me viene a mecatear una vieja que se dedica a la brujería", expresó.

Finalmente, Yina terminó su discurso en contra de la vidente, aconsejándole seguir "engañando a las personas" y no dándole consejos a ella de necesitar un psicólogo o amor propio.

Artículos relacionados

¿Qué opinión dejaron en redes ante las palabras de Yina Calderón contra la vidente?

Diversos usuarios compartieron sus opiniones y le recordaron a Yina que las predicciones de Alexandra suelen cumplirse.

Otros, en cambio, aprovecharon el momento para burlarse y comentar en tono sarcástico que la creadora de contenido podría recibir su “trabajito” por enfrentarse de esa manera a la vidente.

Pese a las críticas, varios seguidores de Yina salieron en su defensa, respaldando su afirmación de que solo Dios tiene el poder de decidir el destino de las personas.

Yina Calderón arremete contra vidente que predijo su futuro
Yina Calderón le lanzó dura advertencia a la vidente que predijo su futuro. (Foto: Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Andrea Valdiri causa sensación al compararse con la Selección Colombia antes de pelear con Yina Calderón. Andrea Valdiri

Fans de Andrea Valdiri reaccionan tras decir que su pelea con Yina es una responsabilidad nacional

Andrea Valdiri asegura que su pelea con Yina Calderón es una responsabilidad nacional y genera reacciones entre sus fans.

Yina Calderón causa revuelo en redes al mencionar a Marcela Reyes. Yina Calderón

Yina Calderón lanza polémica frase y revive controversia relacionada con B-king: “Les mando a Marcela Reyes”

La frase de Yina Calderón sobre Marcela Reyes generó reacciones en redes sociales y reabre el debate por el caso B-king.

Aida Victoria Merlano Influencers

Juan David tejada, ex de Aida Victoria Merlano, lanzó certera opinión acerca de las infidelidades

Juan David Tejada se vio en la obligación de decir lo que piensa de las infidelidades cuando se tiene una pareja.

Lo más superlike

Falleció el cantante Fede Dorcaz en México Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció el cantante Fede Dorcaz en extrañas circunstancias en México

En las últimas horas se confirmó el trágico fallecimiento del cantante Fede Dorcaz a sus 29 años en México, ¿está conectado con el caso B-King?

Valentina Taguado se sinceró sobre su ausencia en MasterChef Valentina Taguado

Valentina Taguado reveló la razón de su ausencia en MasterChef: "Diosito se llevó a mi aguelita"

Megaland 2025 Bogotá

Megaland Music Fest 2025: arrancó la preventa para los 'Megalievers', aquí los detalles

La Segura sufre neuropatía La Segura

¿Qué es la neuropatía, enfermedad que padece la Segura?

Talento internacional

Emiliano Aguilar comparte foto de su hija y usuarios aseguran que es idéntica a su tía Ángela Aguilar