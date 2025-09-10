Mujer acusa a Yina Calderón por presunto robo y bloqueo en redes sociales

Una mujer se ha vuelto viral en redes sociales al contar por medio de su cuenta de TikTok cómo la creadora de contenido Yina Calderón, presuntamente la había robado y bloqueado para no responderle.

¿Cómo robo presuntamente Yina Calderón a la mujer que la acusa?

Según el relato de la mujer, identificada en TikTok como Daniela López, en 2015 se sometió a un procedimiento estético para lograr una figura más esbelta.

En ese entonces, las fajas de Yina estaban en tendencia, por lo que decidió comprar una para resaltar su silueta.

La mujer aseguró que Yina Calderón presuntamente la había robado. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, al recibirla notó que el producto presentaba defectos y decidió comunicarse directamente por medio de la página web para solicitar un cambio o la devolución de su dinero.

Afirmó que le pidieron devolver la faja y le prometieron reemplazarla por una nueva, pero después de más de ocho días no obtuvo ninguna respuesta.

¿Qué respuesta le dio la empresa de Yina Calderón a la mujer que la acusa de presuntamente robarla?

López contó que una de las hermanas de Yina se apropió personalmente del inconveniente y, poco después, la propia influencer bogotana le envió un audio asegurándole que su faja llegaría más rápido de lo esperado.

Sin embargo, eso no fue suficiente. La mujer explicó que, al dejar de recibir respuesta, decidió publicar comentarios negativos en las redes y en la página web de Yina, lo que finalmente llevó a que la bloquearan.

La mujer aseguró que Yina Calderón le prometió en un audio que le devolvería su faja. (Foto: Canal RCN)

¿Qué le pide la mujer a Yina Calderón?

Al final del video, Daniela confesó que se quedó con las ganas de usar la faja y calificó a la influencer como una persona irresponsable. En un tono firme, le exigió que le enviara el producto o, en su defecto, le devolviera el dinero.

Actualmente, el video supera el millón de reproducciones y acumula miles de comentarios de mujeres que aseguran haber vivido experiencias similares de haber pagado por una faja, pero nunca la recibieron.

Por su parte, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia no se ha pronunciado al respecto sobre la acusación que le ha lanzado esta mujer.