Yina Calderón advierte con cancelar su pelea con Valdiri por culpa de La Jesuu

La disputa entre Yina Calderón y La Jesuu parece que aún termina, pues recientemente la empresaria de fajas advirtió que, en caso de que La Jesuu se presente el día de su p3lea con Andrea Valdiri, ella no está dispuesta a competir.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre su p3lea con Andrea Valdiri?

En medio de su programa ‘Escándalo TV’, el formato que estrenó hace pocos días, la polémica creadora de contenido lanzó una advertencia en la que se refirió a WestCol, quien es el organizador del evento en donde se enfrentará contra Andrea Valdiri.

“Vuelvo y lo repito, hago un llamado a WestCol que es directamente el dueño del evento, si yo llego y encuentro a La Jesuu cerca a mí, lo digo, cancelo la pelea,” declaró en pleno programa en vivo.

De acuerdo con lo mencionado por Calderón, en ninguna parte del contrato decía explícitamente que debía tolerar comentarios ofensivos, “4menazas y, según ella, a “un poco de gabilleros en combo”, que están afirmando que van a hacer todo lo posible por cancelar este encuentro.

¿Cómo reaccionó La Jesuu ante la advertencia de Yina Calderón?

A raíz de las declaraciones realizadas por su excompañera en La casa de los famosos Colombia, Valentina Ruiz, conocida como La Jesuu, aseguró lo siguiente: “ah, yo quería ir”.

El comentario, que fue hecho con evidente tono de sarcasmo, ha generado intriga por saber si la influenciadora caleña asistirá al evento que se llevará a cabo en el MedPlus de Bogotá el próximo sábado 18 de octubre.

La razón por la que Yina Calderón advirtió no ir al enfrentamiento con Andrea Valdiri. Foto | Canal RCN.

¿Qué pasó entre Yina Calderón y La Jesuu?

Para nadie es un secreto, que la relación entre Yina y La Jesuu se fue al suelo desde su participación en La casa de los famosos Colombia, pero sus diferencias no quedaron allí, pues tras la salida ambas han protagonizado varios roces en los que han dejado claro que no están dispuestas a hacer las paces.

Yina Calderón advirtió no presentarse a la pelea. Foto | Canal RCN.

Ahora, en los últimos días, Calderón nuevamente se refirió de forma despectiva sobre la vallecaucana, puntualmente aseguró que tenía mal olor, afirmación que fue respondida por Andrea Valdiri,quien salió en defensa de su amiga diciendo lo siguiente: "Tú en el palco, yo en el ring. Cada palabra se la voy a hacer tragar por ti".