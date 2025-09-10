Mánager de B-King reveló inédito audio de Regio Clown antes de su muerte: "Tenemos cena con Diablis"

Juan Camilo Gallego, mánager de Bayron Sánchez, B-King, rompió el silencio sobre lo que pasó con el artista en su visita a México en donde desapareció y posteriormente apareció sin vida.

Artículos relacionados Influencers Muere reconocido influencer tras realizarse el popular procedimiento estético "foxy eyes"

¿Cuál fue el inédito audio de Regio Clown que reveló el mánager de B-King?

El mánager de Bayron sacó a la luz nuevos detalles de lo que pudo haber pasado con los artistas B-King y Regio Clown en México.

En el pódcast 'Más allá del silencio' de Rafa Poveda, Juan Camilo Gallego, decidió hablar por primera vez y contar lo que pasó días y horas antes del trágico suceso.

Juan Camilo contó que Regio Clown fue la persona que la contactó para llevar a B-King a presentarse a México, para esto le ofreció la suma de 1500 dólares.

La llamada la hace regio, ellos me ofrecen 1500 dólares.

Mánager de B-King reveló audio de Regio Clown. (Foto Canal RCN y AFP)

Artículos relacionados Talento nacional Margarita Rosa de Francisco se viste de luto tras lamentable pérdida: ¿quién era?

¿Qué reveló Regio Clown en el audio que le envió al mánager de B-King antes de su fallecimiento?

Juan Camilo Gallego reveló en exclusiva para este pódcast su última conversación con Regio Clown antes de su desaparición y la de B-King.

El mánager de B-King reveló que Regio Clown se comunicó con él a través de WhatsApp avisándole que tenía una supuesta reunión fugaz con una persona.

Regio Clown en el audio le avisa que después de este inesperado encuentro pasarán por él para ir a otra reunión con una persona apodada como "Diablis".

Cami yo ahorita voy a comer con un señor rápidamente con B-King y ahí te llegamos a ti porque tenemos cena con 'Diablis'.

Artículos relacionados Marcela Reyes Entrevista de Marcela Reyes sobre B-King es viral por audio paranormal que se filtró: esto se oyó

¿Con quién se reunieron Regio Clown y B-King antes de su muerte?

Juan Camilo Gallego rompió en llanto en el pódcast al asegurar que su intención nunca fue llevar a B-King a un lugar en el que estuviera en peligro.

Quisiera decirles que lo siento mucho que no fue mi intención, que ellos conocen mi corazón, yo no hice nada para que le pasara nada a él, yo lo estaba haciendo para volverlo la estrella que él se merecía ser.

Asimismo, el mánager de B-King asegura que a lo mejor el artista estuvo en el momento equivocado, lugar equivocado y con la persona equivocada, lo cual conllevó a ese triste desenlace que ninguno se imaginó.