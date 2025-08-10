Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Entrevista de Marcela Reyes sobre B-King es viral por audio paranormal que se filtró: esto se oyó

En redes se viralizó el video del aterrador sonido que se escuchó en medio de una entrevista de Marcela Reyes sobre B-King, ¿psicofonía?

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Psicofonía en entrevista de Marcela Reyes
Se viralizó una entrevista de Marcela Reyes en el que hubo un sonido paranormal. (Fotos Canal RCN y Freepik)

El nombre de Marcela Reyes no ha parado de ser tendencia en las últimas horas luego que saliera a la luz un video de una reciente entrevista que le hicieron en donde sucedió al parecer un hecho paranormal.

¿Cuál fue el aterrador sonido que se filtró en medio de una entrevista de Marcela Reyes sobre B-King?

El nombre de la DJ ha estado latente en las últimas semanas por todo el caso de la desaparición y muerte de su expareja, Bayron Sánchez (B-King).

Por este motivo, a Marcela Reyes la han estado invitando a diferentes programas de entrevistas para conocer su versión sobre lo sucedido y también esclarecer algunos rumores que surgieron tras la muerte del cantante.

En medio de una reciente entrevista radial a la DJ le estaban preguntando por todo el caso de B-King y cuáles eran sus hipótesis al respecto de lo que pasó.

Marcela usted nos dice que tiene hipótesis de lo que pasó, ¿qué hipótesis tiene? Le pregunto la periodista.

Psicofonía en entrevista de Marcela Reyes
Marcela Reyes es tendencia por supuesta psicofonía. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Este fue la psicofonía que filtró en entrevista radial de Marcela Reyes sobre B-King

Este suceso pasó por desapercibido al aire, sin embargo, los oyentes que escucharon en vivo la entrevista se percataron del extraño sonido.

Al buscar el clip de la entrevista de Marcela Reyes en La W, se puede escuchar que, luego que la periodista Yorely Ibarguen le hizo la pregunta sobre sus hipótesis se escucha un sonido paranormal.

Al escuchar con detenimiento este sonido se puede escuchar la palabra "Mat*r", seguido, Marcela empieza a hablar se vuelve a escuchar un extraño sonido que al escuchar detenidamente suena de nuevo "Mat*r".

¿Qué explicación han dado expertos en el tema de la psicofonía que se escuchó en entrevista de Marcela Reyes?

Este clip de la entrevista de Marcela Reyes ha empezado a hacerse viral y como era de esperarse las opiniones en redes sociales están divididas.

Por un lado, varios expertos paranormales y amantes del tema, como Daniel Trespalacios de La Mega, han estado reaccionando a esta aparente psicofonía.

Cabe resaltar que, aunque estos sonidos de origen desconocido han sido estudiados por años hasta el momento no hay una explicación real de por qué se pueden producir, por lo que queda campo para lo paranormal.

Madre y hermana de B-King piden ayuda a las autoridades colombianas.
Marcela Reyes es tendencia tras audio paranormal en entrevista. (Foto Canal RCN)
