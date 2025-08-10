Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así luce Paola Jara a un par de semanas de convertirse en mamá

Paola Jara compartió una emotiva foto con su perrito Coco sobre su pancita, mostrando la ternura y serenidad que vive antes de ser mamá.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
¿Paola Jara deja los escenarios por el nacimiento de su hija con Jessi Uribe?
El adiós temporal de Paola Jara coincide con la llegada de su bebé junto a Jessi Uribe. (Foto AFP: Gladys Vega).

Paola Jara conquistó el corazón de sus seguidores con una imagen que refleja uno de los momentos más especiales de su vida, recostada con su perrito Coco sobre su pancita, dejando ver la tranquilidad y ternura que vive en la recta final de su embarazo.

La artista, que ya se encuentra en los últimos días de espera antes de recibir a su hija Emilia, disfruta de una pausa merecida tras meses de intensa actividad artística y preparación.

Durante este periodo de descanso, Paola se ha mantenido cerca de su familia y su esposo, aprovechando cada instante para reconectarse con lo esencial: el hogar, la calma y la ilusión de ser mamá por primera vez.

¿Cómo vive Paola Jara su etapa de preparación antes de dar a luz?

Después de culminar su gira “Entre tres tour”, decidió alejarse de los escenarios para enfocarse completamente en su bienestar y el de su bebé, pues durante los últimos meses de embarazo, combinó sus compromisos artísticos con una rutina de autocuidado que le permitió culminar con éxito cada concierto, incluso cuando la exigencia física era alta.

 

A través de sus redes, ha mostrado que su día a día ahora transcurre entre paseos, momentos de descanso y el acompañamiento constante de Jessi Uribe.

Mostrándose más natural y cercana que nunca, por lo que su publicación más reciente, en la que aparece junto a Coco, ha sido descrita como una de las más tiernas de su etapa como mamá primeriza.

¿Qué planes tiene Paola Jara tras el nacimiento de su hija Emilia?

Aunque está concentrada en su proceso de maternidad, la cantante ya tiene marcado en su agenda el regreso a los escenarios, pues su próxima gira iniciará el 1 de mayo de 2026 en España, fecha en la que retomará su actividad musical junto a Jessi Uribe en un espectáculo conjunto que han denominado “A dos voces”.

Paola Jara y Jessi Uribe
Luego de culminar su gira “Entre tres tour”, Paola Jara disfruta de un descanso rodeada de amor y tranquilidad. /BUEN DÍA, COLOMBIA/AFP: GIORGIO VIERA

Este proyecto representa una nueva etapa en su carrera, no solo por compartir tarima con su esposo, sino por hacerlo después de vivir la experiencia de la maternidad, algo que seguramente influirá en su conexión con el público y en la inspiración para nuevas canciones.

¿Cómo ha reaccionado el público de Paola Jara a esta nueva faceta?

Sus seguidores celebran verla disfrutando de un ritmo más pausado, priorizando su salud y su bienestar emocional, muchos coinciden en que su mirada refleja plenitud, y que su historia con Jessi Uribe se consolida más con la llegada de Emilia.

Jessi Uribe y Paola Jara
Paola Jara compartió una imagen junto a su perrito Coco sobre su pancita, en los últimos días de espera por su hija Emilia. /AFP: Frazer Harrison

Paola cierra un capítulo artístico lleno de logros y a través de sus redes sociales comparte con sus seguidores de manera constante que está lista para vivir la experiencia más significativa de su vida, mientras el público queda con la expectativa de cuál será la fecha definitiva en la que nacerá la nueva integrante.

