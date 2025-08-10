Dayana Jaimes habría lanzado pulla contra exesposo de Lily Díaz: "con el enemigo al lado"

En medio del escándalo que ha generado el rifirrafe entre Dayana Jaimes y Lily Díaz tras la revelación de unos audios, recientemente la viuda del cantante Martín Elías lanzó una pulla que generó debate en las redes sociales.

¿Cuál fue la pulla que lanzó Dayana Jaimes en medio del escándalo por los audios revelados por Lily Díaz?

A través de su cuenta de X, anteriormente Twitter, Dayana Jaimes compartió un curioso mensaje que rápidamente los internautas asociaron con el ‘boom’ mediático que se ha generado luego de que Lili Díaz, hermana del cantante vallenato, expusiera unos audios que al parecer Jaimes le envió el pasado 7 de octubre.

“2 años con el enemigo al lado y no me había dado cuenta… definitivamente jamás se termina de conocer a las personas”, fueron las palabras que la comunicadora social escribió en la red social mencionada.

Como era de esperarse, la publicación de la mujer que se encuentra en medio de la polémica desató todo tipo de reacciones entre los internautas quienes se fueron en su contra e hicieron fuertes señalamientos.

“Por mujeres como esas es que se acaban los hogares”, “Jajaja Evelio defendió a Lili”, “Tú eras el enemigo de Martin”, “La gente y su quejadera para llamar la atención”, “Eres la moza Lili la esposa es la gran diferencia”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

¿Qué pasó con Dayana Jaimes y Lily Díaz y por qué están medio de la polémica?

Cabe señalar que todo surgió a raíz de los audios que Lily reveló sobre su excuñada en donde, en un principio, señaló que por mucho tiempo prefirió guardar silencio, sin embargo, en vista de las declaraciones que recibió de la mujer, decidió romper el silencio frente a esta situación.

“Hoy sucedió algo que no me gustó y me pareció una falta de respeto porque yo siempre me he mantenido al margen con la señora Dayana Jaimes”, señaló.

De acuerdo con lo revelado por la hija de Diomedes Díaz, Dayana le recriminó por haberse embarazado para que según ella su exesposo la mantuviese a nivel económico.

Frente a esto, Jaimes aseguró que interpondría acciones legales alegando que dichos audios no corresponden a la realidad.

Por su parte, Evelio Escorcia, expareja de Lily Díaz y con quien presuntamente estuvo Dayana, se pronunció ante los hechos y salió en defensa de la madre de sus hijos, “Aceptaré todo en la vida menos que se metan con la mamá de mis hijos y mis hijos”, afirmó.