Así reaccionó Melissa Gate tras el nuevo carro de Emiro Navarro

La influenciadora Melissa Gate reveló su reacción tras conocer el nuevo logro del creador de contenido Emiro Navarro.

¿Emiro Navarro compró nuevo carro?

El influenciador Emiro Navarro sostuvo una videollamada con Melissa Gate contándole que estaba compartiendo un video muy importante para él al mostrar su primer carro.

El joven se mostró muy emocionado al confesarle lo feliz que estaba de cumplir dicho sueño.

¿Cómo reaccionó Melissa Gate tras el nuevo carro de Emiro Navarro?

Melissa Gate se mostró muy feliz por su amigo y de inmediato corrió a ver la publicación que había hecho el influenciador para luego felicitarlo.

"Ay amigo felicitaciones, ese video quedó genial, me alegro mucho por ti y negro, mi color favorito. Vayan a ver el carro que se compró Emiro, felicítenlo mucho. Te felicito de verdad, me parece súper impresionante", expresó.

Continuó hablando él y le preguntó cuándo la iba a pasear en él, a lo que este le contestó que cuando ella quiera.

Organizaron para verse, pues además Melissa Gate le señaló que quería verlo con su mamá, para saludarla también a ella antes de que la madre del influenciador se regrese a Barranquilla.

Emiro Navarro también puso a disposición de ella su vehículo para cuando ella lo necesite.

De igual manera hablaron del video musical de la canción "Reales" de Melissa Gate, en el que saldrá Emiro Navarro, el cual se estrenará este 9 de octubre y con el que esperan tener una buena acogida del público.

Cabe destacar que, Melissa Gate está trabajando para ingresar a la industria musical y lograr tener éxito en su carrera musical.

¿Emiro Navarro y Melisa Gate terminaron su amistad?

Con dicha conversación y con sus respuestas a Yina Calderón desmintieron su supuesta enemistad, pues la empresaria había revelado que ambos ya no eran amigos.

Los dos le lanzaron contundentes palabras a Yina Calderón donde le dejaron claro lo que pensaban de ella y le pidieron que dejara de mencionarlos e inventar cosas.

Por ahora, cada uno sigue trabajando en sus respectivos proyectos y entreteniendo a sus seguidores en redes sociales.