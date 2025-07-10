Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina y Juliana Calderón le hacen fuerte advertencia a la Jesuu

Yina Calderón y su hermana Juliana le lanzaron contundente mensaje a la influenciadora la Jesuu si la llegan a ver.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yina Calderón, Juliana y la Jesuu
Yina Calderón y Juliana le enviaron mensaje a la Jesuu/Canal RCN

La empresaria Yina Calderón y su hermana Juliana Calderón le lanzaron una fuerte advertencia a la influenciadora la Jesuu tras su posible encuentro en 'Stream Fighters 4'.

¿Qué le dijo Yina Calderón a la Jesuu?

Debido al rifirrafe que hay entre Yina Calderón y la Jesuu, la empresaria y su hermana decidieron enviarle un mensaje a la creadora de contenido caleña.

Yina Calderón contra la Jesuu

Dicha reacción surgió luego de que la Jesuu le respondiera a Yina Calderón tras tildarla de oler feo y que Andrea Valdiri comentara la publicación señalando: "Tú en el palco, yo en el ring. Cada palabra se la voy a hacer tragar por ti".

Recordemos que, Yina Calderón se enfrentará en el ring de boxeo contra Andrea Valdiri el próximo 18 de octubre en Bogotá en el evento de Westcol 'Stream Fighters 4'.

Yina Calderón aseguró que pidió seguridad en el evento, pero reaccionó ante posibles ataques de la Jesuu en el lugar.

"Mi pelea es con Andrea Valdiri, pero todas las que se me quieran venir que se vengan, que tengo como responderles, no copio es de absolutamente nada y que no se les olvide a la caremico y a la otra que estamos en mi ciudad, no pues miren qué miedo, como tiemblo", dijo.

Juliana Calderón le lanzó una fuerte advertencia a la influenciadora señalando que tuviera cuidado con lo que decía y hacía, pues a ella sí le afecta que ataquen a su hermana.

Juliana Calderón contra la Jesuu

"Linda ten cuidado porque yo soy muy atravesada y si la veo por ahí tome su traque para que afine", le señaló.

Tras sus declaraciones, varios internautas reaccionaron, donde muchos señalaron que no debían lanzar ese tipo de advertencias y fomentar a esos actos a sus seguidores.

Por ahora, los seguidores de las famosas están a la expectativa de lo que pueda pasar en el evento, pero sobre todo en el enfrentamiento entre Andrea Valdiri y Yina Calderón, el cual es de los más esperados.

Cabe destacar que, Karina García también estará presente enfrentándose contra la influenciadora mexicana Karely Ruiz.

