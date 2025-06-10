La influenciadora Karina García reveló cómo se encuentra su corazón luego de su separación con el cantante Altafulla.

¿Qué dijo Karina García tras su ruptura con Altafulla?

La creadora de contenido estuvo en 'Buen Día, Colombia' en entrevista donde habló sobre su situación sentimental actual.

En el programa matutino la cuestionaron sobre cómo estaba su corazón, a lo que ella señaló que se encuentra en proceso de sanación tras su separación con el ganador de La casa de los famosos Colombia.

La paisa no quiso dar muchos detalles, pero indicó que se encuentra bien y reiteró que está sanando.

Recordemos que, fue ella quien dio a conocer la noticia de su ruptura con Altafulla luego de que dejaran de tener comunicación por varios días y presentar algunas diferencias.

¿Por qué Karina García sacó el comunicado de su ruptura con Altafulla?

La paisa aclaró que él ya sabía que no estaban juntos, detallando que él no se enteró por su comunicado de su ruptura como muchos han tratado de sugerir.

Explicó que el comunicado lo sacó para que sus fanáticos no se siguieran ilusionando con que ellos seguían juntos y tuvieran claridad del tema.

"Estoy sanando mi corazoncito, no más hate ni para él ni para mí. Él está super bien y yo también, pero tiene que entender que todo lo que comienza tiene un final. Le deseo lo mejor, que brille súper lindo. Quedarnos con las cosas lindas y ya", expresó.

También señaló que entiende si algunos fanáticos toman partido y solo se quedan con él y la dejan de seguir, pero si la siguen apoyando los seguirá queriendo y valorando.

¿Karina García quiere seguir soltera?

La influenciadora fue cuestionada sobre qué debe tener un hombre para estar ahora con Karina García, a lo que ella señaló que en realidad quiere estar sola y dedicarse a sus proyectos.

"En este momento no me interesa tener una relación, no estoy pensando en qué tipo de hombre quiero, simplemente quiero enfocarme en mis cosas", dijo.

Mencionó que debido a que es una persona bastante entregada en sus relaciones, prefiere seguir sanando y trabajando en sus sueños y en su familia.

Por ahora, Karina García sigue disfrutando del cariño de sus fanáticos y entrenando para 'Stream Fighters 4' el próximo 18 de octubre.