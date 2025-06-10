Jhon Alex Castaño vivió momentos de angustia en medio de su vuelo: “nos obligó a aterrizar”.

En las últimas horas, el cantante Jhon Alex Castaño publicó un video a través de su cuenta de Instagram, en donde explicó el aterrorizante momento que vivió en su avión mientras viajaba desde Aguachica de regreso a su casa.

¿Por qué el avión de Jhon Alex Castaño tuvo que aterrizar de emergencia?

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, el cantante de música popular, Jhon Alex Castaño conocido como “le rey del chupe”, contó brevemente que vivió un angustiante momento mientras viajaba desde Aguachica de regreso para su casa.

De acuerdo con el relato del artista, “no duraron ni media hora volando” debido a que el avión tuvo un inconveniente por el que tuvieron que aterrizar de emergencia.

“Arriba de una nube, qué cosa tan berraca que movió duro el avión y una de las tapas se aflojó, se le averió y nos obligó a aterrizar”, fueron las palabras de artista explicando la situación.

¿Qué pasó con Jhon Alex Castaño al aterrizar de emergencia tras percance en su avión?

Luego de explicar lo que ocurrió durante su vuelo en que el cantante viajaba junto a su equipo, Jhon Alex Castaño reveló que todo estaba bien y que él se encontraba a salvo, pero tras la falla que tuvo su avión, tendría que esperar otro “gallinazo” como él lo dijo, para que fuera a recogerlo a él junto a sus compañeros.

Por otro lado, el artista buscó la manera de calmar a sus seguidores y pidió tranquilidad, manifestado que “sigue el rey del chupe”.

¿Qué hacía Jhon Alex Castaño antes de vivir un gran susto en su vuelo?

En las historias que publicó el cantante Jhon Alex Castaño en su cuenta de Instagram, habría revelado que estaba dando un concierto en Guamalito, Norte de Santander y, de hecho, antes de tomar su vuelo de regreso a casa, explicó que estaba muy feliz por el show que había dado en la noche del domingo 10 de octubre.

Así mismo, confesó que iba emocionado de regreso a su casa porque ya había desayunado y momentos antes del incidente por el que pasó un susto, el cantante mostró el avión en el que se iba a subir junto a su equipo, sin imaginar lo que iba a pasar.