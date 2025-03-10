Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jhon Álex Castaño desata polémica tras mostrar qué desayuna: “carne suela de zapato”

Jhon Álex Castaño reveló en redes su desayuno y desató comentarios entre sus seguidores por el tipo de carne que come.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Jhon Alex Castaño comparte con sus seguidores qué desayuna y causa furor
Así es lo que desayuna Jhon Alex Castaño y enloqueció a sus fans. (Foto: Buen día, Colombia)

El cantante de música popular Jhon Alex Castaño a través de su cuenta personal de TikTok, sorprendió a sus millones de seguidores al revelar en un video qué desayuna en un día normal.

La publicación generó furor entre sus fans, quienes no tardaron en reaccionar a su peculiar elección.

¿Qué desayuna Jhon Alex Castaño que causa tanto revuelo?

El intérprete de ‘Dos razones’ compartió un corto clip donde mostró su plato: arroz, carne frita y rodajas de tomate.

En el video, con evidente gusto, comentó: “Les dije que les iba a mostrar qué desayuno: carne frita, con arrocito y tomatico con sal”, para luego rematar con un gesto de disfrute y un sonoro “humm” que desató la curiosidad y los comentarios de sus seguidores.

Lo que más llamó la atención fue el término de la carne, que según muchos seguidores estaba demasiado dura.

En los comentarios no faltaron reacciones como: “Amo la carne de ese grosor y a ese término”, “Mi madre hacía la carne así”, “Mi plato favorito: arroz blanco, tomate en rodajas con sal, buena carne en ese término y, si se puede, unas tajadas bien maduras” “Team de la carne suela de zapato” o incluso el divertido “Amo la carne dura como chancleta”.

Otros, por su parte, elogiaron la sencillez del artista. Comentarios como “La comida sencilla es lo mejor del mundo”, “¡Este man sí nos representa! Además, la humildad es de lo más valioso que tiene” y “¡Y a beber!” reflejaron la admiración de sus seguidores.

Sin duda, el reconocido cantante de Pijao, Risaralda, conocido como “El Rey del Chupe” y por su inspiradora historia de superación tras enfrentar diversas adversidades para convertirse en una estrella de la música popular.

Siempre se ha destacado por su sencillez y lleva más de dos décadas en la escena musical. Curiosamente, fue gracias a la piratería que sus canciones comenzaron a viralizarse, lo que le permitió abrirse camino y darse a conocer en el mundo artístico.

Actualmente, el artista está estrenando su sencillo “El que se enamora pierde”, una canción inspirada en un popular refrán colombiano.

