Jugador de la Selección Argentina se declaró fan de Café, con aroma de mujer de RCN: “Es la mejor”

Julián Álvarez, el jugador de la Selección Argentina y del Club del Atlético de Madrid sorprendió a sus seguidores al confesar que se volvió fanático de la novela Café, con aroma de mujer de Canal RCN.

¿Por qué Julián Álvarez se obsesionó con Café, con aroma de mujer mientras jugaba en Manchester?

El delantero de la Selección Argentina recordó que su mamá había seguido la versión original de 1994, sin embargo, quedó impactado con la nueva versión de 2021 que también fue producida por el Canal RCN.

Y aunque en ese entonces él ni siquiera estaba en los planes de su familia. Años más tarde, llegó su momento de engancharse con el remake.

Durante la conversación con Agustín Creevy, reveló que vio 88 capítulos en una semana mientras vivía en Manchester.

La producción, que combina romance y drama familiar, se convirtió en la favorita del futbolista.

Con más de 90 episodios, la historia se desarrolla en una plantación de café y gira en torno a Teresa Suárez, conocida como “Gaviota”, y Sebastián Vallejo, heredero de una familia influyente.

La versión actual mantiene la esencia del clásico, pero con escenarios modernos y un elenco renovado que incluye a Laura Londoño y William Levy.

¿Por qué Julián Álvarez se volvió fan de Café, con aroma de mujer?

El delantero explicó que su novia, Emilia Ferrero, fue quien lo introdujo a la serie mientras ambos vivían en Manchester.

“Cuando estaba en Manchester, vuelvo a entrenar y Emilia la estaba mirando. Iba varios capítulos ya, pero me enganché igual”, dijo en la entrevista.

Cada día después de los entrenamientos, se sumergía en la trama, fascinándose con los conflictos familiares, las diferencias sociales y los paisajes colombianos que acompañan la historia.

Julián Álvarez confiesa que en sus ratos libres ve Café, con aroma de mujer, producción de Canal RCN. (Foto: AFP)

Sin duda, los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales. Varios usuarios compartieron su opinión y destacaron que los hombres también pueden ver novelas: “Normalicemos que los hombres vean series románticas”, “Él entendió todo, lo mejor de lo mejor, Café, con aroma de mujer”.

Por lo pronto, el jugador se encuentra jugando en el Atlético de Madrid y en la Selección Argentina, luego de haber estado dos temporadas en el Manchester City.