Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Una fan dividió opiniones tras ser captada observando insipientemente a Altafulla: así reaccionó

Un video viral muestra a una fan que no dejaba de mirar a Altafulla en un concierto, generando opiniones divididas.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Un video viral muestra a una fan que no dejaba de mirar a Altafulla
Así reaccionó Altafulla, tras la mirada de una fan. (Foto: Canal RCN)

Un video se ha vuelto viral en redes sociales al capturar a Altafulla disfrutando de un concierto mientras una mujer no dejaba de observarlo.

Artículos relacionados

¿Qué pasó con Altafulla que atrapó todas las miradas?

El momento llamó la atención de los internautas, quienes rápidamente comenzaron a comentar y debatir sobre el curioso momento y es que el video se volvió viral rápidamente en diferentes plataformas.

En el video se ve al cantante barranquillero disfrutar de un concierto, mientras una mujer en la gradería de al lado no dejaba de mirarlo. Incluso, cuando él se da cuenta, ella le sonríe coqueta.

Artículos relacionados

Por supuesto, esta escena no pasó desapercibida entre los internautas, quienes expresaron su opinión. Algunos comentaron: “Alguien me dijo que ese hombre de frente era muy hermoso”.

Mientras otros escribieron: “Qué incomodidad, si fuera al revés nos estaríamos riendo”.

Un video viral muestra a una fan que no dejaba de mirar a Altafulla
Así reaccionó Altafulla, tras la mirada de una fan. (Foto: Canal RCN)

Algunos defendieron la situación: “Me parece linda la nena, pero nada malo le está haciendo, no sé por qué criticarla tanto, le pareció lindo y ya”.

Otros destacaron la actitud del cantante: “Uyy, pero qué seriedad la de Altafulla, ganó puntos” y “Así de distraída como Altafulla soy yo… por eso no encuentro el amor”.

¿Cuál fue la reacción de Altafulla a las miradas de la fan?

A pesar de las miradas de la fan, Altafulla se mostró serio y concentrado, sin darle mayor importancia a la situación.

Artículos relacionados

Permaneció atento al concierto unos segundos más disfrutando del ambiente desde el público, y luego se fue de este sector, sin dejar que la situación interfiriera en su experiencia.

Aunque se desconoce con exactitud en qué concierto se encontraba Altafulla, algunos usuarios comentaron que podría ser uno de los shows que Beéle ofreció en Bogotá.

Y es que el también cantante barranquillero Beéle logró un hito histórico en Bogotá al agotar seis, y finalmente siete, fechas en el Movistar Arena, convirtiéndose en el primer artista colombiano en solitario en alcanzar este récord en el reconocido recinto.

Por su parte, se conoce que Altafulla continúa trabajando en su carrera musical y promocionando sus recientes canciones como ‘Paila’ y “el criticón” luego de su ruptura con la modelo paisa, Karina García.

Un video viral muestra a una fan que no dejaba de mirar a Altafulla
Así reaccionó Altafulla, tras la mirada de una fan. (Foto: Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

La campaña Navidad Sin Hambre apoya a varias familias del país. Viral

Navidad Sin Hambre: la campaña que une a Colombia para llevar comida y esperanza a miles de familias

Navidad Sin Hambre, la campaña que invita a unirse para apoyar a diversas familias y fortalecer la solidaridad en el país.

Reconocido cantante falleció a los pocos días de ser arrestado: esto se sabe de su caso Talento internacional

Reconocido cantante falleció a los pocos días de ser arrestado: esto se sabe de su caso

El mundo de la música viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de cantante que había sido arrestado días anteriores.

Mujer pidió la eutanasia y comida para perros en vez de flores Viral

Ella era Ángela Mariño, la mujer que pidió la eutanasia y cambió flores por comida para animales

Ángela Mariño lucho por años contra un cáncer cerebral y su última petición tocó corazones: "Voy a tener mi fundación en el cielo".

Lo más superlike

Vanessa Pulgarín Miss Universo

Miss Universo deja intrigante descripción de Vanessa Pulgarín: ¿Colombia ya huele a corona?

Miss Universo subió una foto y un video de cada candidata, la definición que le dio a la colombiana elevó las esperanzas.

Javier Peraza, aspirante a La casa de los famosos 3 La casa de los famosos

Javier Peraza, aspirante a La casa de los famosos Colombia, es famoso por su actuación en El man es Germán

Christian Nodal y Angela Aguilar asistieron a la 26.ª edición de los Premios Latin GRAMMY. Christian Nodal

Christian Nodal revela cuántos hijos quiere tener con Ángela Aguilar

WestCol contó lo que le pasó con Maluma Westcol

WestCol reveló el incómodo momento que vivió con Maluma en los Grammy: “Me dio vergüenza”

Shaira en etapa difícil Shaira

Shaira reveló la etapa más difícil de 2025: estos son sus tips para superar una crisis