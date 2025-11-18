Una fan dividió opiniones tras ser captada observando insipientemente a Altafulla: así reaccionó

Un video se ha vuelto viral en redes sociales al capturar a Altafulla disfrutando de un concierto mientras una mujer no dejaba de observarlo.

¿Qué pasó con Altafulla que atrapó todas las miradas?

El momento llamó la atención de los internautas, quienes rápidamente comenzaron a comentar y debatir sobre el curioso momento y es que el video se volvió viral rápidamente en diferentes plataformas.

En el video se ve al cantante barranquillero disfrutar de un concierto, mientras una mujer en la gradería de al lado no dejaba de mirarlo. Incluso, cuando él se da cuenta, ella le sonríe coqueta.

Por supuesto, esta escena no pasó desapercibida entre los internautas, quienes expresaron su opinión. Algunos comentaron: “Alguien me dijo que ese hombre de frente era muy hermoso”.

Mientras otros escribieron: “Qué incomodidad, si fuera al revés nos estaríamos riendo”.

Así reaccionó Altafulla, tras la mirada de una fan. (Foto: Canal RCN)

Algunos defendieron la situación: “Me parece linda la nena, pero nada malo le está haciendo, no sé por qué criticarla tanto, le pareció lindo y ya”.

Otros destacaron la actitud del cantante: “Uyy, pero qué seriedad la de Altafulla, ganó puntos” y “Así de distraída como Altafulla soy yo… por eso no encuentro el amor”.

¿Cuál fue la reacción de Altafulla a las miradas de la fan?

A pesar de las miradas de la fan, Altafulla se mostró serio y concentrado, sin darle mayor importancia a la situación.

Permaneció atento al concierto unos segundos más disfrutando del ambiente desde el público, y luego se fue de este sector, sin dejar que la situación interfiriera en su experiencia.

Aunque se desconoce con exactitud en qué concierto se encontraba Altafulla, algunos usuarios comentaron que podría ser uno de los shows que Beéle ofreció en Bogotá.

Y es que el también cantante barranquillero Beéle logró un hito histórico en Bogotá al agotar seis, y finalmente siete, fechas en el Movistar Arena, convirtiéndose en el primer artista colombiano en solitario en alcanzar este récord en el reconocido recinto.

Por su parte, se conoce que Altafulla continúa trabajando en su carrera musical y promocionando sus recientes canciones como ‘Paila’ y “el criticón” luego de su ruptura con la modelo paisa, Karina García.