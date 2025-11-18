Melissa Gate revela la verdad detrás de las fuertes palabras que le dijo a Yina Calderón en La casa

Melissa Gate, en medio de su participación en el reality internacional La casa de Alofoke, sorprendió al revelar detalles de su enemistad con Yina Calderón.

¿Qué dijo Melissa Gate sobre Yina Calderón en La Casa de Alofoke?

La influencer en medio de una conversación con otros participantes de este reality hizo varias confesiones sobre su paso por La casa de los famosos Colombia 2.

Una de ellas llamó la atención de los internautas luego de que confesara cómo fue realmente la relación con la empresaria Yina Calderón.

Melissa dejó claro que su personaje suele lanzar comentarios políticamente incorrectos, por lo que reveló: “Yo te voy a dar donde más te duela, y a una mujer le va a doler que le digan fea”.

Además, aseguró que fue ella habló públicamente sobre los biopolímeros de Yina Calderón y que incluso les contó a otros participantes que “literalmente se está pudriendo por dentro”. También reconoció que usó una expresión muy fuerte al referirse a ella como “culipodrida” en La casa de los famosos.

Por supuesto, según Melissa, la reacción de la empresaria colombiana —quien también está en República Dominicana participando en el reality La Mansión de Luinny— fue totalmente desaforada.

Melissa también comentó a sus compañeros del reality que, tras sus palabras, Yina decidió expresar su molestia ante la producción de La casa de los famosos, lo que derivó en un llamado de atención público y una sanción para ella.

Según la creadora de contenido, este episodio hizo que muchos seguidores se le fueran encima en redes sociales.

Melissa Gate cuenta qué la llevó a decirle fuertes palabras a Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

¿Cuáles fueron las reacciones tras los comentarios de Melissa Gate sobre Yina Calderón?

Como era de esperarse, los comentarios se dividieron. Algunos usuarios apoyaron por completo a Melissa: “Aquí todos los que sabemos que Meli está hablando con la verdad”, “Desde que conocí a esta señora, aprendí a defenderme… team Gate”.

Otros, en cambio, le pidieron pasar la página: “Sí, pero que ya supere eso, Dios mío”, “Lo mismo que en México, solo habla de Yina”.

Y no faltaron quienes defendieron a Yina Calderón: “Yina ni la menciona, qué mujer tan chismosa” o “Todavía dice que ella tiene un personaje”.