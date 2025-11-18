Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Violeta Bergonzi conmueve con su despedida a Pichingo tras su eliminación de MasterChef Celebrity

Violeta Bergonzi compartió una imagen en sus redes sociales abrazando a Pichingo y lo despidió con un mensaje lleno de cariño.

En la recta final de MasterChef Celebrity Colombia, las emociones están a flor de piel.

La competencia ha sido intensa, con retos que han puesto a prueba no solo las habilidades culinarias de los participantes, sino también su carácter, creatividad y capacidad para trabajar bajo presión.

Cada eliminación ha significado un giro en la dinámica del programa, y la más reciente no fue la excepción.

La salida de Pichingo, uno de los cocineros más queridos por sus compañeros y por el público, marcó un momento clave en la temporada.

¿Quiénes conforman el top 5 de MasterChef Celebrity Colombia 10 años?

Con su eliminación, se consolidó un top 5 compuesto exclusivamente por mujeres: Carolina Sabino, Michelle Rouillard, Violeta Bergonzi, Alejandra Ávila y Valentina Taguado.

Este top no solo refleja el nivel de talento femenino en esta edición, sino también la diversidad de personalidades que han logrado destacarse en la cocina más famosa del mundo.

¿Cómo se despidió Violeta Bergonzi de Pichingo tras su eliminación de MasterChef Celebrity Colombia?

Violeta Bergonzi decidió despedirse de Pichingo a través de una emotiva publicación en sus redes sociales.

En la imagen, ambos aparecen abrazados, aún vestidos con la filipina que los identificó como los mejores del programa.

La fotografía fue acompañada por un mensaje que reflejaba la cercanía entre ellos y el aprecio que Violeta le tiene a Pichingo, destacando el vínculo construido durante semanas de convivencia y competencia.

“Buen viento y buena mar pequeño gigante”, escribió Violeta Bergonzi en su publicación.

Cada una de las cocineras del top 5 ha aportado una mirada distinta a la competencia, desde lo técnico hasta lo emocional, y su permanencia en el programa refleja el nivel de preparación con el que han enfrentado cada reto.

Según información oficial del Canal RCN, la gran final de MasterChef Celebrity Colombia será el próximo 25 de noviembre, fecha en la que se conocerá quién se llevará el título de esta décima temporada.

El jurado, conformado por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, será el encargado de evaluar los platos finales y definir a la ganadora.

La expectativa crece entre los seguidores del programa, que han acompañado cada paso de los participantes y ahora se preparan para el desenlace de una edición que ha sido especialmente competitiva y emotiva.

