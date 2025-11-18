Luchito Humor, aspirante a La casa de los famosos 3, celebró que cumplió su gran sueño

Lucho Humor, conocido por su trabajo en la comedia y en diferentes proyectos de televisión, llamó la atención en redes sociales tras anunciar que, luego de muchos años de constancia y esfuerzo, logró cumplir un objetivo central en su vida personal y familiar.

¿Qué sueño cumplió Luchito Humor?

Élver Castro Monsalve, reconocido en el mundo del entretenimiento como Luchito Humor, publicó recientemente que alcanzó una meta que venía construyendo desde hace varios años: adquirir una casa para compartir con su esposa Alexa Gómez y su hijo Gabriel.

Luchito Humor alcanzó una de sus más grandes metas / (Foto del Canal RCN)

En su anuncio mostró imágenes del lugar y explicó que este logro representa un avance importante en su vida familiar. Los internautas comentaron que la noticia generó mensajes de apoyo debido al significado emocional que tiene para el humorista, quien ha construido una carrera visible en radio y televisión.

Según afirmó, adquirir una vivienda era una prioridad desde su juventud, y su proceso laboral le permitió finalmente consolidar ese propósito. La publicación rápidamente se volvió tema de conversación entre seguidores y colegas del medio.

¿Qué dijo Luchito Humor sobre la compra de su casa?

En su mensaje, el humorista recordó aspectos de su infancia y relató que creció en una vereda junto a su abuelo. Comentó que pasó temporadas en casas de distintos familiares, por lo que tener un espacio propio se convirtió en una meta que consideraba fundamental.

Aseguró que este logro fue posible gracias a la constancia y el apoyo de su esposa. El humorista mencionó que aunque en diferentes momentos tuvo dudas sobre su camino, avanzar con perseverancia fue determinante. Invitó a sus seguidores a trabajar por sus propósitos, independientemente de los comentarios externos.

Tal vez para nosotros es una de las publicaciones más importantes; repito vengo de una vereda donde crecí solo con mi nono Adolfo y la pasaba de casa en casa de tíos, así que hoy siento mucha emoción, escribió.

Tras compartir la noticia, figuras del entretenimiento reaccionaron con mensajes de felicitación. Entre ellos se destacaron Ana Karina Soto y Marcelo Cezán, quienes expresaron su aprecio por el comediante, gesto que los usuarios interpretaron como muestra del reconocimiento que ha construido a lo largo de su trayectoria.

¿Luchito Humor estará en La Casa de los Famosos 3?

Luchito Humor figura como aspirante para ingresar a La Casa de los Famosos 3. En redes destacan que su presencia en el quinto grupo de aspirantes, ha generado conversación debido a su reconocimiento en la radio y la televisión, así como por las características de su personaje humorístico.

Luchito Humor figura como aspirante para ingresar a La Casa de los Famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

El humorista se destaca por un estilo de humor basado en la narración de chistes y la comedia costumbrista. En entrevistas ha dicho que es una persona directa y que expresa sus opiniones sin rodeos, un rasgo que, según comentan los fans, podría generar debates y contenido dentro del reality.

Por ahora, su participación no está confirmada. Su nombre continúa en la categoría de aspirante, a la espera de que los internautas voten por el integrante que representará al quinto grupo en el reality. Recuerda votar por tu favorito en lacasadelosfamososcolombia.com