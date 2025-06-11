Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hija de Karina García respondió sobre la nueva versión de la paisa en La mansión de Luinny

Isabella Vargas se pronunció sobre qué le parece la nueva versión de ella en La mansión de Luinny.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karina García e Isabella Vargas
Hija de Karina García respondió a crítica/Canal RCN

Isabella Vargas, hija de la influenciadora Karina García, habló sobre los comentarios negativos que ha recibido por no pronunciarse tanto sobre la participación de su mamá en el reality La mansión de Luinny.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Isabella Vargas sobre Karina García en La mansión de Luinny?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, activó la herramienta de preguntas y allí fue interrogada sobre por qué no la ve apoyando a su mamá, a lo que ella quiso aclarar la situación.

Hija de Karina García sobre ella en reality en reapublica dominicana

Según indicó ella la está viendo todo el tiempo y está pendiente de todo lo que hace, por lo que, pidió que no preocuparan, explicando que no que no la apoye, sino que no está tan activa en redes sociales como lo hizo cuando ella estuvo en La casa de los famosos Colombia, debido a que este no tiene tanta exposición en el país.

Artículos relacionados

¿Qué piensa la hija de Karina García sobre su nueva versión?

La joven también se refirió a la nueva versión que ha mostrado Karina García, donde se ha mostrado con más carácter, pues ya no se queda callada ante los ataques que le hacen, a lo que indicó que le ha gustado ver esa una faceta de su madre.

Hija de Karina García sobre la nueva versión de ella en reality

"La versión que tiene mi mamá en este momento me gusta siempre y cuando la sepa manejar, llevar bien y no sobrepase lo que ella es, lo que se caracteriza y por lo que todos ustedes la siguen, pero hasta ahora todo va súper bien", agregó.

Hasta el momento, la influenciadora ha tenido algunas diferencias con algunos participantes, pero también ha tenido gran afinidad con otros, logrando entretener a sus seguidores con su participación.

Asimismo, se ha mostrado vulnerable, pero también se le ha visto muy feliz, detallando que sigue disfrutando de esa experiencia y aclarando que dará lo mejor de ella hasta donde sus fanáticos se lo permitan.

Artículos relacionados

Por lo pronto, Karina García sigue liderando la tabla, siendo la habitante con mayor porcentaje de apoyo en el programa.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Vanessa Pulgarín brilla con un vestido amarillo de ensueño Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín causó sensación al mostrar su atuendo de gala: “Ese amarillo colombiano”

Vanessa Pulgarín brilla en Tailandia con un vestido amarillo que homenajea los colores de Colombia.

Sara Uribe llenó su hogar de espíritu navideño con una decoración que encantó a todos Sara Uribe

Sara Uribe encendió el espíritu navideño antes de tiempo con su espectacular decoración

Sara Uribe sorprendió a sus fans al mostrar cómo transformó su hogar con una anticipada y brillante Navidad.

Karina García genera revuelo al imitar el acento dominicano. Karina García

Karina García sorprende al imitar el acento dominicano y demuestra otro talento oculto en el reality

Karina García imitó el acento dominicano en redes sociales y reafirmó que su team es el más fuerte del reality.

Lo más superlike

Angela Aguilar causa revuelo en redes. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar interrumpe su show para probar que no usa playback y desata polémica en redes

Ángela Aguilar cantó sin efectos en su concierto y generó elogios en vivo, pero críticas en redes sociales.

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”

Las redes sociales están en shock por la muerte de la influenciadora Iris Hsieh. Talento internacional

Famosa influencer fue hallada muerta en una bañera y un rapero es sospechoso

¿Qué hay detrás de Emilia? La revelación de Paola Jara y Jessi Uribe que nadie esperaba Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara hicieron una gran revelación sobre Emilia: más que una canción para su hija

Nicolás de Zubiría intentando trovar en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás de Zubiría causó sensación en MasterChef Celebrity al intentar trovar como Pichingo