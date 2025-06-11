Hija de Karina García respondió sobre la nueva versión de la paisa en La mansión de Luinny

Isabella Vargas, hija de la influenciadora Karina García, habló sobre los comentarios negativos que ha recibido por no pronunciarse tanto sobre la participación de su mamá en el reality La mansión de Luinny.

¿Qué dijo Isabella Vargas sobre Karina García en La mansión de Luinny?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, activó la herramienta de preguntas y allí fue interrogada sobre por qué no la ve apoyando a su mamá, a lo que ella quiso aclarar la situación.

Según indicó ella la está viendo todo el tiempo y está pendiente de todo lo que hace, por lo que, pidió que no preocuparan, explicando que no que no la apoye, sino que no está tan activa en redes sociales como lo hizo cuando ella estuvo en La casa de los famosos Colombia, debido a que este no tiene tanta exposición en el país.

¿Qué piensa la hija de Karina García sobre su nueva versión?

La joven también se refirió a la nueva versión que ha mostrado Karina García, donde se ha mostrado con más carácter, pues ya no se queda callada ante los ataques que le hacen, a lo que indicó que le ha gustado ver esa una faceta de su madre.

"La versión que tiene mi mamá en este momento me gusta siempre y cuando la sepa manejar, llevar bien y no sobrepase lo que ella es, lo que se caracteriza y por lo que todos ustedes la siguen, pero hasta ahora todo va súper bien", agregó.

Hasta el momento, la influenciadora ha tenido algunas diferencias con algunos participantes, pero también ha tenido gran afinidad con otros, logrando entretener a sus seguidores con su participación.

Asimismo, se ha mostrado vulnerable, pero también se le ha visto muy feliz, detallando que sigue disfrutando de esa experiencia y aclarando que dará lo mejor de ella hasta donde sus fanáticos se lo permitan.

Por lo pronto, Karina García sigue liderando la tabla, siendo la habitante con mayor porcentaje de apoyo en el programa.