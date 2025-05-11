Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Justin Bieber reveló las razones por las que el streaming afectó su salud mental

Justin Bieber sorprendió a sus seguidores al admitir que su incursión en el streaming ha impactado su bienestar emocional debido a la presión y críticas en vivo.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Justin Bieber habló sin filtros sobre su etapa como streamer y cómo la presión en vivo ha afectado su salud emocional.
Justin Bieber habló sin filtros sobre su etapa como streamer y cómo la presión en vivo ha afectado su salud emocional. Foto AFP/LISA O'CONNOR

Lo que comenzó como un nuevo proyecto digital para conectar con su terminó convirtiéndose en un tema negativo para Justin Bieber, quien decidió incursionar en las transmisiones en vivo casi a diario y sorprendió a su audiencia al reconocer que está teniendo un impacto negativo en su salud mental.

Más allá del glamour o la fama que lo rodea, su experiencia demuestra que la exposición constante en plataformas digitales puede ser abrumadora.

Artículos relacionados

¿Cómo ha vivido Bieber su llegada al mundo del streaming?

Justin Bieber asumió un nivel de compromiso notable, conectándose con frecuencia para interactuar con sus seguidores, jugar y compartir momentos cotidianos, sin embargo, esta constancia lo ha puesto frente a una realidad cruda con la convivencia, comentarios hostiles y juicios anónimos.

Justin Bieber confesó que los comentarios negativos en transmisiones en vivo han sido más duros de lo que imaginaba.
Justin Bieber confesó que los comentarios negativos en transmisiones en vivo han sido más duros de lo que imaginaba. Foto AFP/ Frazer Harrison

Aunque tiene millones de fanáticos en todo el mundo, el ambiente en tiempo real es distinto a lo que experimenta en redes sociales tradicionales, pues no esperaba que la carga emocional fuera tan fuerte, y mucho menos que el tono negativo de algunos usuarios lograra afectarlo en medio de sus emisiones.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Justin Bieber sobre el impacto emocional que está viviendo?

Durante una transmisión, el cantante habló abiertamente sobre la presión que siente al aparecer en vivo y leer reacciones instantáneas, y confesó que, aunque los mensajes positivos lo acompañan constantemente, las críticas y ataques directos tienen más peso del que imaginaba.

Lo que parecía una nueva aventura digital terminó siendo un reto emocional para Justin Bieber.
Lo que parecía una nueva aventura digital terminó siendo un reto emocional para Justin Bieber. (Foto BRUCE BENNETT / AFP)

También mencionó que algunas personas lo señalan por verse apagado o con poca energía, comentarios que lo hicieron cuestionarse a sí mismo incluso cuando su aparente cansancio se debía a actividades previas, como practicar deporte antes de conectarse.

Artículos relacionados

¿Qué reflexión deja Justin Bieber sobre las plataformas digitales?

Justin se suma a una conversación cada vez más relevante sobre la salud mental y el uso de plataformas en vivo, pues ya son varias las figuras que han manifestado preocupaciones similares.

Su experiencia sirvió como recordatorio de que, detrás de la pantalla, los comentarios hirientes no se quedan en el aire y llegan a personas reales, con emociones y momentos vulnerables, por lo que optó por abandonar la plataforma y probar con otros espacios más calmados y controlables como Youtube.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

¿Qué hay detrás de Emilia? La revelación de Paola Jara y Jessi Uribe que nadie esperaba Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara hicieron una gran revelación sobre Emilia: más que una canción para su hija

Jessi Uribe y Paola Jara dieron a conocer nuevos detalles de Emilia, su más reciente sencillo en honor a su primera hija juntos.

Blessd borra canciones con un artista y causa revuelo en redes. Blessd

Blessd borra todas sus canciones con reconocido artista y causa controversia en redes sociales

Blessd eliminó sus colaboraciones con un reconocido artista y desató una ola de reacciones por parte de sus seguidores.

El hijo de J Balvin debuta cantando con su papá: ¡mira este video! J Balvin

Así dormía el hijo de J Balvin cuando era un bebé: "Con una canción de Eminem"

Río, hijo de J Balvin y Valentina Ferrer, pidió quedarse dormido escuchando una canción de Eminem y el tierno momento se volvió viral por su espontaneidad.

Lo más superlike

“¡No estás sola!”: el mensaje que hizo llorar a Ángela Aguilar en medio de su concierto Ángela Aguilar

Ángela Aguilar se emociona al escuchar a su público gritarle: “¡No estás sola!”

Ángela Aguilar inició su gira musical ‘Libre Corazón’ en medio de polémicas por su relación con Christian Nodal.

Angela Aguilar causa revuelo en redes. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar interrumpe su show para probar que no usa playback y desata polémica en redes

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”

Las redes sociales están en shock por la muerte de la influenciadora Iris Hsieh. Talento internacional

Famosa influencer fue hallada muerta en una bañera y un rapero es sospechoso

Nicolás de Zubiría intentando trovar en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás de Zubiría causó sensación en MasterChef Celebrity al intentar trovar como Pichingo