Justin Bieber reveló las razones por las que el streaming afectó su salud mental

Lo que comenzó como un nuevo proyecto digital para conectar con su terminó convirtiéndose en un tema negativo para Justin Bieber, quien decidió incursionar en las transmisiones en vivo casi a diario y sorprendió a su audiencia al reconocer que está teniendo un impacto negativo en su salud mental.

Más allá del glamour o la fama que lo rodea, su experiencia demuestra que la exposición constante en plataformas digitales puede ser abrumadora.

¿Cómo ha vivido Bieber su llegada al mundo del streaming?

Justin Bieber asumió un nivel de compromiso notable, conectándose con frecuencia para interactuar con sus seguidores, jugar y compartir momentos cotidianos, sin embargo, esta constancia lo ha puesto frente a una realidad cruda con la convivencia, comentarios hostiles y juicios anónimos.

Justin Bieber confesó que los comentarios negativos en transmisiones en vivo han sido más duros de lo que imaginaba. Foto AFP/ Frazer Harrison

Aunque tiene millones de fanáticos en todo el mundo, el ambiente en tiempo real es distinto a lo que experimenta en redes sociales tradicionales, pues no esperaba que la carga emocional fuera tan fuerte, y mucho menos que el tono negativo de algunos usuarios lograra afectarlo en medio de sus emisiones.

¿Qué dijo Justin Bieber sobre el impacto emocional que está viviendo?

Durante una transmisión, el cantante habló abiertamente sobre la presión que siente al aparecer en vivo y leer reacciones instantáneas, y confesó que, aunque los mensajes positivos lo acompañan constantemente, las críticas y ataques directos tienen más peso del que imaginaba.

Lo que parecía una nueva aventura digital terminó siendo un reto emocional para Justin Bieber. (Foto BRUCE BENNETT / AFP)

También mencionó que algunas personas lo señalan por verse apagado o con poca energía, comentarios que lo hicieron cuestionarse a sí mismo incluso cuando su aparente cansancio se debía a actividades previas, como practicar deporte antes de conectarse.

¿Qué reflexión deja Justin Bieber sobre las plataformas digitales?

Justin se suma a una conversación cada vez más relevante sobre la salud mental y el uso de plataformas en vivo, pues ya son varias las figuras que han manifestado preocupaciones similares.

Su experiencia sirvió como recordatorio de que, detrás de la pantalla, los comentarios hirientes no se quedan en el aire y llegan a personas reales, con emociones y momentos vulnerables, por lo que optó por abandonar la plataforma y probar con otros espacios más calmados y controlables como Youtube.