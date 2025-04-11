Hermano de Juan Fernando Quintero lanza canción junto a Altafulla y causa revuelo en redes sociales

La música urbana colombiana suma una nueva voz que está dando de qué hablar. Se trata de TGO, artista emergente que acaba de lanzar “Quillami Remix” junto a Altafulla y Luister La Voz, un tema que ya circula en plataformas digitales y que ha generado revuelo por su sonido callejero, su estética visual y, sobre todo, por el apellido que lleva detrás.

"Quillami remix" se encueuntra disponible desde el 23 de octubre en diferentes plataformas digitales. (Foto de Altafulla - Canal RCN) (Foto de Juan Fernando Quintero - Foto de Luis Robayo/AFP)

TGO es el hermano de Juan Fernando Quintero, el reconocido mediocampista de la Selección Colombia de fútbol.

El sencillo forma parte del EP “Somos Los Black”, donde TGO explora sonidos urbanos con una narrativa que conecta con la calle, el barrio y las vivencias reales.

En esta versión remix, se une a Altafulla, un artista que ha ganado reconocimiento por su versatilidad y estilo fresco.

¿Cómo ha reaccionado el público al debut musical del hermano del futbolista Juan Fernando Quintero?

Además del sonido y la producción, el hecho de que TGO sea hermano de Juan Fernando Quintero ha despertado curiosidad entre los seguidores del fútbol y la música.

Muchos internautas han reaccionado con sorpresa al descubrir su faceta artística, mientras otros celebran que el talento en la familia Quintero se extienda más allá de los estadios.

Con “Quillami Remix”, TGO demuestra que no necesita comparaciones para destacar. Su propuesta es sólida, su estilo es propio y su camino apenas comienza.

La música urbana colombiana tiene una nueva voz, y esta vez viene de una familia que ya sabe lo que es brillar.

¿Cuándo y dónde se lanzó “Quillami Remix” canción del hermano de Juan Fernando Quintero con Altafulla?

“Quillami Remix” fue lanzado oficialmente el 23 de octubre de 2025 y está disponible en plataformas como Apple Music, YouTube y Spotify.

El videoclip oficial, publicado en el canal de YouTube de TGO, ha superado las 570 mil visualizaciones en menos de dos semanas.

La participación de Altafulla y Luister La Voz ha sido clave para amplificar el alcance del sencillo, consolidando a TGO como una nueva figura a seguir en la escena urbana colombiana.