Karina García rompe en llanto tras broma de sus compañeros de reality: "Les tengo fobia"

Karina García no pudo contener las lágrimas tras una broma de sus compañeros que generó tensión en la convivencia del reality.

Karina García llora en el reality internacional.
Karina García llora por broma de sus compañeros de reality. (Foto de Canal RCN)

La creadora de contenido colombiana Karina García, quien ingresó a “La mansión de Luinny” el pasado 29 de octubre, sigue dando de qué hablar dentro del reality.

Karina García le tiene fobia a las arañas.
Karina García llora por su fobia a las arañas. (Foto Canal RCN)

Su llegada generó expectativa entre los seguidores del formato, especialmente por su participación anterior en La casa de los famosos Colombia, donde protagonizó momentos virales que dividieron opiniones entre los internautas.

¿Por qué lloró Karina García en el reality “La mansión de Luinny”?

Karina García vivó un episodio que la dejó visiblemente afectada. Sus compañeros decidieron jugarle una broma que terminó entre lágrimas.

En el clip que circula en redes sociales, se ver a Karina gritar y romper en llanto tras encontrar una araña de juguete entre sus pertenencias.

“Yo les tengo fobia a las arañas”, expresa Karina García en el video.

Aunque sus compañeros trataron de suavizar el momento con risas, Karina no logra tranquilizarse, y varios participantes se le acercan para verificar si se encuentra bien.

¿Karina García está usando una estrategia en el reality internacional?

El video generó una ola de comentarios por parte de los internautas. Muchos aseguran que Karina García usa sus lágrimas como una estrategia y algunos internautas dicen que así lo hizo en La casa de los famosos Colombia.

En aquella ocasión, fue criticada por sus constantes momentos de llanto dentro de la competencia.

Por otra parte, algunos consideran que la broma fue de mal gusto y que su reacción fue completamente válida, ya que las fobias son reales y pueden generan respuestas emocionales intensas.

En la mansión, Karina comparte la competencia con otras 18 figuras públicas, todas en busca de un premio de 100 mil dólares. Entre ellas se encuentra la también creadora de contenido colombiana Yina Calderón.

Momentos como el que protagonizó Karina García no solo generan conversación en redes, sino que también influyen en la percepción que los demás concursantes tienen sobre ella.

Karina García no soporta broma de sus compañeros.
Karina García vivió un momento tenso en "La casa de Luinny" por broma de los demás participantes. (Foto de Canal RCN)
