Valentina Taguado dividió opiniones en MasterChef Celebrity: ¿cuál fue la razón?

Nuevamente se encendieron los fogones de la cocina más importante del mundo, en esta oportunidad para un reto de cocina con el chef, dirigido por Nicolás de Zubiría, quien será el encargado de acompañar a los participantes a lo largo del capítulo.

¿Cuál fue la decisión de Valentina Taguado que dividió opiniones en MasterChef Celebrity?

Tras conocer que, como ganadora del reto anterior y merecedora del pin inmunidad debía tomar decisiones importantes que definirían el rumbo del juego, Valentina Taguado fue la responsable de asignar las preparaciones que debían ejecutar sus compañeros, decisión que le otorgó el poder de jugar estratégicamente, pues había platos más sencillos que otros.

Dicho esto, la participante le asignó a Michelle Rouillad las esferas de chocolate, a Pichingo los profiteroles, y a Raúl Ocampo el helado frito, una preparación que, de acuerdo con Violeta Bergonzi sería una de las más sencillas, por lo que no dudó en expresar que era de esperarse que tomara esta decisión teniendo que Valentina es amiga del actor y lo último que haría es perjudicarlo.

Cuando fue su turno, Violeta hizo todo lo posible para que Valentina le asignara los alfajores, una preparación con la que podría sentirse mucho más cómoda, y aunque le insistió en repetidas ocasiones, terminó asignándole los mochis, un pastel japonés hecho a base de arroz.

¿Cómo reaccionó Violeta Bergonzi frente a las decisiones de Valentia Taguado?

Pero las sorpresas no terminaron allí, pues minutos después Claudia sorprendió a Valentina con un sobre negro que fue interpretado por los participantes como un cambio en las reglas de juego que podría perjudicarlos.

Valentina Taguado causó sorpresas al tomar decisiones en MasterChef Celebrity. Foto | Canal RCN.

Y así fue, pues según lo expresó Taguado debía quitarle cinco minutos de su preparación a uno de los participantes, y aunque dejó claro que su competencia directa es Violeta Bergonzi, prefirió optar por Michelle Rouillard.

Previo a que Valentina diera a conocer su decisión, Violeta no perdió oportunidad para aconsejarla jocosamente diciéndole que no podía permitir que el odio la cegara y la llevara a tomar decisiones equivocadas, además de invitarla en tono de broma a que buscara a Dios.

La razón por la que Valentina Taguado tomó decisiones importantes en MasterChef. Foto | Canal RCN.

Por su parte Michelle, a quien le correspondió preparar las esferas, no se mostró del todo conforme, pues entiende que pese a ser solo cinco minutos, ese tiempo resulta fundamental en plena cocinada.

En cuanto a las demás celebridades, les tocó preparar lo siguiente: