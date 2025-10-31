Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿En qué países, como Francia, está prohibido celebrar Halloween? Estas son las razones

Algunos países prohíben Halloween por religión, cultura o seguridad; conoce dónde no se celebra la fecha.

Listado de países que está prohibido o restringido Halloween
Conoce los países que está prohibido o restringido Halloween. (Foto: Freepik)

Cada año, millones de personas esperan con emoción la llegada de Halloween, pero no todos los rincones del mundo lo celebran con dulces, disfraces y fiestas.

Algunos países decidieron prohibir esta tradición, ya sea por motivos religiosos, culturales o de seguridad, dejando a los fanáticos del terror y la diversión con las manos vacías.

¿Por qué en estos países está prohibido celebrar Halloween?

Uno de estos países es Arabia Saudita, la ley islámica prohíbe cualquier acto relacionado con Halloween.

Las autoridades han detenido a personas por vender disfraces o realizar fiestas temáticas, argumentando que estos actos promueven valores opuestos al islam.

De manera similar sucede en Irán, la celebración está vetada en escuelas y espacios públicos con el objetivo de preservar la identidad religiosa y evitar lo que consideran una “influencia cultural occidental”.

Uzbekistán también restringe la festividad, considerándola moralmente inapropiada y ligada a la exaltación del diablo.

Desde 2011, los ciudadanos deben evitar cualquier evento que represente Halloween, buscando proteger las tradiciones locales de lo que el gobierno califica como una influencia externa negativa.

Listado de países que está prohibido o restringido Halloween
Conoce los países que está prohibido o restringido Halloween. Foto: Freepik

¿Por qué está prohibido celebrar Halloween en Francia?

China limitó la práctica en ciudades como Pekín por motivos de seguridad pública y priorizando festividades tradicionales orientales.

En Europa, algunos países aplican regulaciones específicas. Desde 2014 Francia estableció límites a ciertos disfraces luego de tener unos incidentes con jóvenes disfrazados de payasos que generaron miedo y altercados en espacios públicos.

Por otro lado, en Estados Unidos, Halloween en una de las festividades más populares y esperadas del año. Así como en países de Latinoamérica como Colombia, Chile y Perú en donde niños y adultos se visten con disfraces de todo tipo, recorren las calles pidiendo dulces y participan en fiestas temáticas.

Muchas de las casas las decoran con calabazas, arañas fantasmas y luces naranjas, mientras parques de diversiones organizan recorridos de terror y eventos especiales.

México, por ejemplo, coincide con el Día de Muertos, una conmemoración de la memoria de los seres queridos que combina altares, velas y calaveras.

Diferenciándose del enfoque de miedo y terror que predominan en otras regiones, como Colombia.

Listado de países que está prohibido o restringido Halloween
Conoce los países que está prohibido o restringido Halloween. Foto: Freepik
